陸戰隊新戰鬥背心2秒快拆 強化TCCC戰傷救護效率

海軍陸戰隊研改新式戰鬥背心並完成換裝，除強調人因工程、機能性，更聚焦生存率，大幅強化戰傷救護效能，腹部、肩部2處快扣能在2秒內迅速卸除進行救治；專屬的快解鋼索，更能在水下1秒快解自救。

為提升兩棲作戰效能，海軍陸戰隊研改小組歷時約4年，完成新式戰鬥背心研改並換裝。新背心具備「涉水生存」與「登陸作戰」特性，採短薄、雷切設計提升貼合度及降低重量，結合MOLLE（模組化輕量負重）系統增加攜行彈性，兼顧舒適、防護與高適應性。

國軍近年師法美軍的實戰經驗，除了要求官兵學習緊急救護技術（EMT，Emergency medicaltechnician），也深化戰傷救護（TCCC，TacticalCombat Casualty Care）訓練。

兩者差異在於，EMT證照由衛福部核發，注重「平時」的基本醫療救護，且是在「絕對安全」情況下執行治療以避免2次傷害；TCCC則是「戰場」救護行動、注重戰術考量，即在「對的時間點、做對的事情」，在完成任務前提下進行傷患保護和治療，甚至是先救有戰力人員，否則若因戰術任務失敗可能全軍覆沒。

中央社記者實地前往位於高雄的海軍陸戰隊營區，採訪新式戰鬥背心研改成果，為展示新式背心藉人因設計所帶來的方便、戰術動作靈活性，陸戰官兵特地執行限制空間戰鬥（CQB）及戰傷救護訓練及水中武裝快解。

限制空間戰鬥部分，官兵手持美製M4A1步槍採扇形展開並挺進以層板模擬、假想的建築物內部執行限制空間戰鬥（CQB）演練，官兵隨即遭敵攻擊受傷，其餘隊員先開火制壓排除威脅，並立即抓握傷員戰鬥背心後方、抗拉強度達到180公斤以上的「救援提把」，將傷員拖帶至安全區域後，立刻解開腹部、肩部共2處快扣，不到2秒即卸除背心，接續進行TCCC的「MARCH」5大項目科目，大幅提高生存率。

陸戰九九旅步一營步一連連長蔡宗庭上尉受訪說明，過往的戰鬥背心在穿脫時，僅能倚靠腹部的魔鬼氈，但在緊急卸除時會因頭盔、肩部阻礙無法順利卸除；新式背心除了將腹部處改為快扣外，並新增「肩部」快扣，此改正能迅速將背心掀開並快速暴露傷口進行救治，當救治完畢時，也可方便重新將背心穿回傷員身上，防止移動過程中再次中彈。

蔡宗庭說明，除了具備EMT證照的官兵外，陸戰隊的每一個「班」都會有具備TCCC能力的官兵，藉此符合戰術需求。

值得注意的是，民國113年時，由於無法短時間讓全軍達到專業TCCC技能，當時先從「單兵戰傷救護」（All Service Members，ASM）開始發展，不須具備EMT，且僅傳授5個技能（止血帶使用、填塞止血紗布、加壓式彈繃配合止血紗布、徒手暢通呼吸道、傷患快速評估），但經過國防醫學院衛生勤務訓練中心的訓練後，目前具備TCCC能力的官兵已逐漸普及化。

水中快解部分，同樣展現此新式戰鬥背心對於官兵生存能力的重視。官兵在泳池執行武裝游泳時模擬遭遇緊急狀況，但在救生衣無法作動情況下，官兵立即拉下新式戰鬥背心胸前的快解鋼索（紅色拉環），立即在一秒鐘內卸下背心、減輕身體負擔。

新式戰鬥背心研改小組成員、陸戰九九旅後勤士謝正弘上士說明，快解鋼索的設計是針對陸戰隊水域任務屬性所專門量身設計，一旦發生維安或溺水狀況，一拉即可迅速卸除、大幅提高人員安全性。