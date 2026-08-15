漢光演習砲聲槍響、網路降速 學者：讓人感受離戰爭很近的國家

為期10天9夜的「漢光42號」實兵演習昨天落幕，學者今天指出，國軍在公開場域射擊空包彈爆炸聲槍聲頻傳，各式軍車機動行駛民間道路，以及城鎮韌性演習的行動網路降速，讓民眾能真實感受到「台灣是離戰爭很近的國家」。

漢光42號實兵演習5日至14日舉行，按演習階段依序進行備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰等各階段的實戰化演訓，2026城鎮韌性（防空）演習也結合漢光演習期程，在人口數多的北部與中部舉行防空演習時，同步演練行動網路降速。

國防院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，今年漢光演習的特點，主要展現在軍事革新，包含台北市後備旅與陸軍步兵137旅全旅動員，此為首度2個全旅動員，共動員2萬餘名後備軍人參與演習，也代表後備部隊位階提升；7月1日成立的海軍濱海作戰指揮部首度參與演習，國軍各作戰區也編有無人機大隊，均代表作戰觀念的改變。

蘇紫雲提到，國軍持續深化去中心化指管，並導入反向簡報（Backbrief），帶給國軍部隊即時決策同步進行的概念，這需要上級對下級的充分授權才能進行，也能大幅提高部隊存活率；而今年漢光演習更有效結合城鎮韌性演習，將國防、民防與心防結合，讓台灣的防衛能力更為堅韌。

國防院副研究員舒孝煌表示，過往漢光演習固定會有一場「火力秀」，許多演訓場次像是表演，近年則取消火力秀，改成不同階段推演，但也需關注每個階段的演練是否具有連貫，例如M1A2T戰車演練油料整補，應要注意後續有無直接駛入作戰位置，畢竟真實作戰是連貫性的。

針對防空演習期間實施行動網路降速演練，舒孝煌指出，過往防空演習時除非是在戶外行走，一般公司行號都是照常辦公、民眾感受的影響不大；今年藉由行動網路降速30分鐘，可讓民眾真實感受到，戰爭不只是國軍的事情，一般民眾也會受到影響。

舒孝煌表示，關鍵基礎設施在戰爭期間極有可能遭到破壞，導致平常依賴網路的行動支付、訊息傳遞和資訊獲取受到影響，且今年演訓也常在公開場域射擊空包彈、槍聲大作，加上戰、甲車與軍用車輛行駛於一般民間道路，都能讓民眾真實感受到，平常活動的地方都有可能成為戰場，真正讓民眾感受「台灣是離戰爭很近的國家」。