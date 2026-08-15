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成功嶺爆替代役流感群聚！ 役政署證實：26天新訓累計逾30人確診
台中成功嶺276梯替代役新訓爆大規模群聚感染，傳出26天訓期，單日確診人數甚至達20人。對此，役政署成功嶺替代役訓練班證實，累計30多名役男感染A流，已通報衛生單位，並針對新訓人員採取相關防疫措施。
民眾爆料，成功嶺276梯替代役發生群聚感染，多批役男因此請病假，並質疑部隊未對確診役男落實隔離措施，仍被安排坐到教室後排照常上課、分組討論，還要與全中隊在同一空間共同操課。連昨天新訓結訓，仍有役男返家後仍篩出陽性，擔心疫情擴散。
成功嶺替代役訓練班澄清，第276梯確實有2個中隊陸續出現A型流感病例，約在入營第7、8天開始出現疫情，起初只有數名役男感染，後來陸續增加病例，26天訓期累計感染人數為30多人。
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