八二三砲戰中的人性光輝 一句「救救老鄉」海軍官兵救起海漂共軍水兵

發生在民國47年的823砲戰，到今年滿68周年，823戰役戰友總會推出「823戰役老英雄小故事」一書，收集通信兵、砲兵、女青年大隊等24位參戰老兵在砲戰期間的第一手見聞，並收錄未曾公開的珍貴影像，為珍貴的戰爭記憶留下重要見證。

民國47年8月23日傍晚，震驚中外的823砲戰爆發，隔日凌晨，海軍運補船團在料羅灣海域遭遇共軍魚雷快艇襲擊。天亮後，巡邏的海軍艦艇發現海面上有3人抓著漂流物呼叫「老鄉啊救救！」

艦上官兵救起才發現是共軍魚雷艇上的水兵，分別來自河南、四川和山東，政戰官找來幾位老兵來聊天安撫他們情緒，同鄉的子弟兵彼此好像看到離鄉多年的親人，興奮激動的表情，令從小生長在台北的義務役士兵林進賢印象深刻。

林進賢回憶，當時馬公作為運補基地，停滿各種船舶，最醒目的是美國第七艦隊的艦隻，燈火通明顯示無意參戰。幾天後的9月2日下午，整個馬公軍港顯得一絲詭異，先來了一批軍樂隊似乎要慶祝什麼，不久又悄悄撤走，換來一輛載有11口棺木的軍車。天色漸暗之際，一艘像幽靈船的軍艦被緩緩拖進馬公港，甲板上覆蓋著一大片染血軍用白被單，原來是剛打完九二海戰的104號沱江軍艦，雖然創下輝煌戰績，但艦體也重創失去動力，官兵死傷過半。

同一時間在金門島上的通信兵，常要在夜裡扛著維修工具沿著砲聲方向，找尋斷掉的電話線頭搶修通信線路，稍微不慎就可能掉進壕溝或踩到未爆彈。砲戰爆發後，只要通信中斷，通信兵就要立刻外出搶修，簡直只能用「拿命換線」來形容，讓來自新店的義務兵陳卿深深體會「通信兵是最接近死亡的兵種之一」一點也不假。

823砲戰被視為一場全體軍民共同抵禦戰火的戰事。除了大陸退守台灣的官兵外，也有大量台籍義務役士官兵及女青年投入戰地工作；金門民防自衛隊更參與運補、救護等任務，在戰火中與軍隊並肩守護家園。

中華民國823戰役戰友總會推出「823戰役老英雄小故事」一書，走訪台灣各地，收錄24位基層參戰官兵的親身經歷，除了通信兵、海軍官兵，還有堅守坑道陣地的砲兵，也有穿梭前線、撫慰傷患的女青年工作大隊。每一段故事，都是生死一線間的真實記憶，為這段珍貴的戰爭記憶留下重要見證。

823戰役戰友總會日前舉行新書發表會，安排參戰老英雄現場分享戰役故事。主辦單位表示，全書除了24位英雄故事外，也收錄當時金防部攝影官于靜波在砲戰期間拍攝、過去未曾公開的珍貴影像，讓讀者得以重新看見當年戰地的真實面貌。

戰友總會理事長黃奕炳強調，823戰役所呈現的，是一段跨越黨派、族群、地域及身分的全民共同記憶。當年無數官兵與軍民或許沒有留下赫赫戰功，但正是這些平凡人的堅守與付出，成為抵抗侵略、守護家園的重要基石。