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中共13機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北15日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機4架次，其中3架次逾越中線進入北部、中部及東部空域，以及8艘共艦、1艘公務船，總計中共13機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時5分至昨天晚間7時5分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次無人機及直升機，其中1架逾越中線。

國軍於昨天下午5時45分至昨天晚間7時50分，在台灣防空識別區（ADIZ）內的台灣北部空域偵獲中共1架直升機。國軍另於昨天晚間6時50分至昨天晚間7時25分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海 中共 國軍

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