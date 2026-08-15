中共13機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國家中山科學研究院（中科院）本月3日首度在官網公開我國自製「強弓飛彈」及其防空系統資訊，將強弓系統正式列入防禦系統，除公開系統組成，也罕見揭露飛彈速度、發動機、導引方式及雷達性能等重要諸元。過去外界只能透過公開資料及軍事觀察推測強弓飛彈性能，如今由中科院正式公布，也被軍事專家解讀為相關系統已趨成熟，甚至可能已進入量產階段。

2026-08-15 09:15