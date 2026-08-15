藏了多年終於曝光！強弓飛彈首登中科院官網 性能諸元一次揭密

國家中山科學研究院（中科院）本月3日首度在官網公開我國自製「強弓飛彈」及其防空系統資訊，將強弓系統正式列入防禦系統，除公開系統組成，也罕見揭露飛彈速度、發動機、導引方式及雷達性能等重要諸元。過去外界只能透過公開資料及軍事觀察推測強弓飛彈性能，如今由中科院正式公布，也被軍事專家解讀為相關系統已趨成熟，甚至可能已進入量產階段。

根據中科院官網資料，強弓飛彈為我國自主研發的「陸基中層反戰術彈道飛彈系統」，主要任務是在中空層攔截來襲的戰術彈道飛彈，並與低層反飛彈系統共同形成多層次攔截火網，強化台灣整體防空與反彈道飛彈能力。

中科院指出，強弓飛彈採陸基型垂直發射設計，具備中層反制戰術彈道飛彈能力；飛彈終端階段採推力向量控制，即使在稀薄大氣環境下，仍能維持良好的飛行操控性能。

在導引及彈頭設計方面，強弓飛彈採精準導引與選向彈頭，以提升對目標的殺傷效果，並採一體成形式複材發動機，兼顧性能及後續生產製造需求。

根據中科院公布的系統資料，強弓飛彈最大速度達「極音速」，採雙節固態火箭發動機，飛行中段以慣性導引搭配雷達上鏈修正，進入終端階段後則由主動尋標器導引，提升攔截目標時的命中能力。

強弓防空飛彈系統並非單一飛彈，而是由「強弓飛彈、機動垂直發射架、戰術中心車及AESA主動電子掃描相列雷達車」等單元組成。其中機動垂直發射架採垂直發射方式，每座可承載4具彈箱；戰術中心車則負責火控單元控制與命令、目標識別及威脅評估。

至於雷達系統，中科院公布具備目標分類與辨識、敵我識別、電子反反制及高精度目標追蹤等能力，並可同時進行多個戰術彈道飛彈目標接戰，成為整套系統執行中層反彈道任務的重要核心。

軍事專家指出，強弓飛彈過去長期處於「只聞其名、性能難以確認」的狀態，外界對其射程、攔截高度、速度及導引方式等，多半只能透過軍方預算、國防部公開資料及歷年測試資訊推測；如今中科院直接將系統及主要性能公布在官方網站，代表相關技術與系統發展已具相當成熟度。

專家認為，中科院此次公開的資訊雖然仍未涵蓋所有敏感性能數據，但從完整公開飛彈、發射架、戰術中心及AESA雷達等系統架構來看，強弓已不再只是研發中的概念武器，而是逐漸朝實際部署的完整防空反飛彈系統發展，甚至不排除已進入量產階段。

強弓系統正式公開，也意味台灣現有的防空體系，在愛國者等既有系統之外，逐步建立更完整的分層攔截能力，未來若完成部署，將可進一步強化對戰術彈道飛彈等高速目標的防禦縱深。