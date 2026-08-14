漢光演習落幕…賴總統：持續強化無人系統應用 打造國防供應鏈

10天9夜的漢光演習落幕，賴清德總統透過臉書表示，這次操演，國軍進一步導入更多先進裝備、無人系統，也驗證各類型最新式的訓練；面對快速變化的安全情勢，政府會持續強化國防，加速無人系統等先進裝備的研發、製造與應用，結合台灣在資通訊、半導體及精密製造的優勢，打造更完整、更具韌性的國防供應鏈。

賴總統說，國軍弟兄姊妹日夜投入演練，從第一線執行任務，到後方的指揮、通訊、補給與醫療；這次演習也結合城鎮韌性演習，謝謝所有海巡、警察、消防、醫療人員，以及中央各部會、地方政府、民防團隊、民間組織，以及每一位參與演訓的國人夥伴。

賴總統說，透過一次又一次的演習，持續驗證各項應對危機的準備，讓台灣的防衛能力不斷提升、精進、也更扎實，做到「有準備、更安全」；這次操演，國軍進一步導入更多先進裝備、無人系統，也驗證各類型最新式的訓練；面對快速變化的安全情勢，政府會持續強化國防，加速無人系統等先進裝備的研發、製造與應用，結合台灣在資通訊、半導體及精密製造的優勢，打造更完整、更具韌性的國防供應鏈，提供國軍更好的裝備，提升國家防衛量能，也帶動台灣具競爭潛力的國防產業持續成長。

賴總統表示，政府會和國軍及全體國人一起，做好每一項準備，以實力守護民主自由的生活方式、以團結維護台海和平穩定，讓台灣更安全、更有力量。