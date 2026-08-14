快訊

逼近極限？下波全球經濟危機恐從大陸引爆 只有這國有能力救火

立院刪凍公共媒體預算近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

影／前白宮女職員頻摸肚子遭疑「用電擊器叫醒川普」 本人氣炸揭真相

聽新聞
0:00 / 0:00

10天9夜漢光演習結束 顧立雄勉務實檢討、精進國軍戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「漢光42號」實兵演習圓滿結束。國防部長顧立雄主持精神講話，肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，展現平時訓練成果。圖／國防部提供
「漢光42號」實兵演習圓滿結束。國防部長顧立雄主持精神講話，肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，展現平時訓練成果。圖／國防部提供

「漢光42號」實兵演習歷經10天9夜實戰化演練後，今天圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務，展現平時訓練成果。顧立雄並期勉務實檢討、積極解決問題，持續精進國軍整體戰力。

顧立雄今天上午於國防部博愛營區實施精神講話，並宣布演習結束。他首先向全體參演官兵表達高度肯定，並回顧過去十天，參演部隊從戰備部署、兵力機動、後備動員，到聯合作戰、火力協同及後勤支援等演練成果。

他指出，今年演習延續「無劇本」方式，首次採各級指揮中心全功能開設，依據敵情發展臨機下達命令。在如此高強度演訓及頻繁機動下，各級部隊於遂行任務同時，均能落實風險管控與安全紀律。

此外，去中心化運作、情資共享、兵火力整合，以及無人載具、反無人機、戰場覺知套件等能力，也逐步融入演訓。後續應配合新興兵力籌獲，持續調整部隊編組、戰術戰法與兵力運用，讓新興科技真正轉化為部隊戰力。

顧立雄強調，再好的武器裝備，都需要訓練有素的官兵操作；再先進的科技，也需要優秀幹部與官兵靈活運用。正是每位官兵全力以赴，讓裝備形成戰力、讓計畫化為行動。演習結束，真正的精進才要開始，各級應對發現的問題務實檢討解決。他強調，強化備戰不是為了追求戰爭，而是以堅實戰力嚇阻戰爭。

「漢光42號」演習歷經10天9夜實戰化演練後圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務。聯合報系資料照
「漢光42號」演習歷經10天9夜實戰化演練後圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務。聯合報系資料照

「漢光42號」實兵演習圓滿結束。國防部長顧立雄主持精神講話，肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，展現平時訓練成果。圖／國防部提供
「漢光42號」實兵演習圓滿結束。國防部長顧立雄主持精神講話，肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，展現平時訓練成果。圖／國防部提供

漢光演習 顧立雄

相關新聞

漢光演習落幕…賴總統：持續強化無人系統應用 打造國防供應鏈

10天9夜的漢光演習落幕，賴清德總統透過臉書表示，這次操演，國軍進一步導入更多先進裝備、無人系統，也驗證各類型最新式的訓練；面對快速變化的安全情勢，政府會持續強化國防，加速無人系統等先進裝備的研發、製造與應用，結合台灣在資通訊、半導體及精密製造的優勢，打造更完整、更具韌性的國防供應鏈。

10天9夜漢光演習結束 顧立雄勉務實檢討、精進國軍戰力

「漢光42號」實兵演習歷經10天9夜實戰化演練後，今天圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務，展現平時訓練成果。顧立雄並期勉務實檢討、積極解決問題，持續精進國軍整體戰力。

美海岸防衛隊來台交流 台美海巡深化兩周實務訓練

台美海巡合作持續深化，美國海岸防衛隊機動輔訓團近日來台，與我國海巡人員進行為期兩周的「小艇操作：團隊部署與巡邏」專業訓練交流，內容涵蓋船艇操作、航行規則、風險管理、船舶併靠、緊急應變及人員落海救援等，藉由雙方實務經驗交流，進一步提升第一線海上執法與協同應變能力。

曾獲空軍獎章殊榮 管中閔曝緣由：真是受之有愧

台大前校長管中閔曾得過一枚空軍獎章，他今天在臉書發文透露獎章的由來，自謙「我自認做的其實很少，得到獎章真是受之有愧」。

藍白放行無人機預算 民進黨：先提案全刪再撤案 自導自演的政治動作

國民黨立院黨團今天指出，全數放行6年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」及相關採購預算共634億元。民進黨發言人李坤城表示，國民黨此前先提案全數刪除，發現輿論譁然才急忙撤案，如今竟將本就不該刪、且本就屬於行政院規劃的產業預算，包裝成自己放行的恩惠，根本是一場「自導自演、魚目混珠」的政治假動作。

洛馬臉書貼文賀八一四空軍節 秀台灣沒有的C-130J引關注

今天是八一四空軍勝利紀念日，美國軍火大廠「洛克希德‧馬丁」公司今天在官方臉書粉專貼出圖文，祝賀八一四空軍節。洛馬的貼圖以C-130J運輸機為主題，是否代表空軍計畫採購C-130J新機的計畫有新進度？備受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。