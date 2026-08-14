10天9夜漢光演習結束 顧立雄勉務實檢討、精進國軍戰力

「漢光42號」實兵演習歷經10天9夜實戰化演練後，今天圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務，展現平時訓練成果。顧立雄並期勉務實檢討、積極解決問題，持續精進國軍整體戰力。

顧立雄今天上午於國防部博愛營區實施精神講話，並宣布演習結束。他首先向全體參演官兵表達高度肯定，並回顧過去十天，參演部隊從戰備部署、兵力機動、後備動員，到聯合作戰、火力協同及後勤支援等演練成果。

他指出，今年演習延續「無劇本」方式，首次採各級指揮中心全功能開設，依據敵情發展臨機下達命令。在如此高強度演訓及頻繁機動下，各級部隊於遂行任務同時，均能落實風險管控與安全紀律。

此外，去中心化運作、情資共享、兵火力整合，以及無人載具、反無人機、戰場覺知套件等能力，也逐步融入演訓。後續應配合新興兵力籌獲，持續調整部隊編組、戰術戰法與兵力運用，讓新興科技真正轉化為部隊戰力。

顧立雄強調，再好的武器裝備，都需要訓練有素的官兵操作；再先進的科技，也需要優秀幹部與官兵靈活運用。正是每位官兵全力以赴，讓裝備形成戰力、讓計畫化為行動。演習結束，真正的精進才要開始，各級應對發現的問題務實檢討解決。他強調，強化備戰不是為了追求戰爭，而是以堅實戰力嚇阻戰爭。

「漢光42號」演習歷經10天9夜實戰化演練後圓滿結束。國防部長顧立雄肯定全體官兵不分晝夜投入演訓，面對各項臨機狀況、天候及地形考驗，均能完成任務。聯合報系資料照