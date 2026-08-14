漢光演習落幕 顧立雄勉官兵解決問題、精進戰力

國防部今天指出，漢光42號實兵演習歷經10天9夜實戰化演練後，圓滿結束，部長顧立雄肯定官兵表現，並指出無人載具、反無人機等能力逐步融入演訓，期勉各級幹部務實檢討、積極解決在演習中發現的問題，持續精進國軍整體戰力。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄上午於博愛營區實施精神講話，並宣布演習結束，參謀總長梅家樹上將、三軍司令、各作戰區指揮官等均與會。

顧立雄首先向全體參演官兵表達誠摯感謝與高度肯定，並回顧過去十天，參演部隊從戰備部署、兵力機動、後備動員，到聯合作戰、火力協同及後勤支援等演練成果，最後請各級指揮官轉達對所有參演官兵的敬意與嘉勉，並指示各部隊確實完成演習後復原整備工作。

顧立雄指出，今年演習延續「無劇本」方式，首次採各級指揮中心全功能開設，依據敵情發展臨機下達命令，在如此高強度演訓及頻繁機動下，各級部隊於遂行任務同時，均能落實風險管控與安全紀律。

顧立雄提到，去中心化運作、情資共享、兵火力整合，以及無人載具、反無人機、戰場覺知套件等能力，也逐步融入演訓；後續應配合新興兵力籌獲，依據聯合作戰計畫及實際作戰需求，持續調整部隊編組、戰術戰法與兵力運用，提升部隊機動、分散、存活及持續作戰能力，讓新興科技真正轉化為部隊戰力。

顧立雄強調，再好的武器裝備，都需要訓練有素的官兵操作，再先進的科技，也需要優秀幹部與官兵靈活運用，正是每位官兵全力以赴，讓裝備形成戰力、讓計畫化為行動。

顧立雄說，演習結束，真正的精進才要開始，各級應將好的經驗保留下來，並對發現的問題誠實面對、務實檢討、積極解決，作為提升戰力的基礎；強化備戰不是為了追求戰爭，而是以堅實戰力嚇阻戰爭，「以實力護和平，用行動守家園」不是口號，而是國軍戮力以赴的使命。