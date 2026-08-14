蕭美琴：戰爭絕非選項 強化防衛讓台灣成為難吞刺蝟

副總統蕭美琴接受半島電視台專訪，被問到美國總統川普是否會在台灣遭攻擊時出兵協防，她表示，這是假設性問題；台灣的戰略是強化自我防衛、提高動武門檻，打造為任何侵略者都難以吞下的「刺蝟」，打消以武力征服台灣的念頭，「戰爭絕非選項」。

總統府今天發布新聞稿指出，蕭副總統日前接受卡達半島電視台（Al Jazeera）駐雪梨資深記者EricCampbell專訪，今天清晨於英語頻道節目「101 East」播出。

媒體提到，川普曾表示不會再介入另一場海外戰爭，或飛越1萬1500英里遠赴台灣。

蕭副總統表示，美國官員一再重申對台政策並未改變，台美關係透過台灣關係法獲得制度性保障。川普希望成為「和平的總統」，與台灣維持區域和平穩定的願景相同。

她說，台灣不希望看到任何形式衝突，因此戰略是強化自我防衛、提高動武門檻，增加侵略者將動武視為選項的決策難度。一些美國資深國防官員及戰略家提出「拒止戰略」（strategy of denial），也就是將台灣打造為「刺蝟」，或是一個難以併吞的實體或國家，這正是台灣國防建設的核心。

副總統表示，台灣是一個溫暖、友善且開放的社會，同時也必須建立堅實的防衛態勢，成為任何侵略者都難以吞下的對象，從而打消任何以武力征服台灣的念頭，「戰爭絕非選項」。

至於川普是否會在台灣遭受攻擊時出兵協防，蕭副總統表示，這是假設性問題，台灣正採取許多作為防範特定情境發生；台美也共同推動多項合作，包括強化台灣防衛能力、提供必要防衛裝備，以及「許多不便討論的細節」。

談及中國威脅，蕭副總統表示，中國企圖奪取台灣的意圖早已不是秘密，真正令人憂心的是，中國公開表明不惜動用武力，並有系統建構相關軍事能力，甚至有預測指出，中國可能在2027年具備武力犯台能力。

她說，鑑於俄烏戰爭及其他地區的局勢，確實有必要嚴肅看待這項威脅，也不得不審慎以對。

副總統指出，中國正採取兩手策略，一方面武力恫嚇，另一方面宣稱台灣人民是中華民族大家庭的一分子，並運用灰色地帶戰術威脅、脅迫與恐嚇，試圖讓更多人接受其最終統一台灣的目標。

蕭副總統說，台灣早已面對大規模灰色地帶侵擾，包括資安威脅、干預內政、認知作戰、法律戰及心理戰，必須持續強化社會韌性及鞏固民主力量。

針對中國假借「海上執法」之名，以海上封鎖方式脅迫台灣的潛在威脅，蕭副總統表示，中國近期相關活動日益增加，並試圖利用缺乏國際法依據的論述，合理化周邊海域軍事挑釁，以及利用海警等非軍事力量侵擾脅迫；類似作為在南海及日本附近海域也有發生。

媒體詢及描繪海上封鎖情境的影集「零日攻擊」，蕭副總統表示，來自中國的威脅已成為台灣人民每天必須面對的嚴酷現實，台灣絕無掉以輕心的餘地，始終堅信「有準備，更安全」。

此外，副總統強調，和平所涉及的利害關係極其重大，根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的模型推估，倘若台海發生衝突，將造成全球逾10兆美元的經濟損失；全球國內生產毛額（GDP）將萎縮9.6%。這將是近代史上最嚴重的經濟衝擊之一，其影響將遠超中東或歐洲的衝突。