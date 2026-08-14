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演習落幕 賴總統：加速無人系統研製打造國防供應鏈

中央社／ 台北14日電

漢光42號演習今天結束，總統賴清德表示，這次操演進一步導入先進裝備、無人系統，並驗證各類型最新式訓練；政府將持續強化國防，加速無人系統等先進裝備研發、製造及應用，結合台灣資通訊、半導體及精密製造優勢，打造更完整、更具韌性的國防供應鏈。

賴總統晚間透過臉書發文指出，「漢光42號」演習今天正式告一段落。歷經10天9夜，國軍弟兄姊妹日夜投入演練，從第一線執行任務，到後方的指揮、通訊、補給與醫療，每一個崗位，都是守護國家安全不可或缺的一環。

總統說，他要感謝所有投入演習的國軍官兵及後備軍人、以及在參演工作人員背後給予支持與鼓勵的國軍眷屬。這次演習也結合城鎮韌性演習，他要謝謝所有海巡、警察、消防、醫療人員，以及中央各部會、地方政府、民防團隊、民間組織，還有每一位參與演訓的國人夥伴。這份軍民協力、彼此支持的力量，正是「國家團結月」最好的詮釋。

總統表示，守護國家安全，需要堅實的國軍戰力，也需要每一位國人在關鍵時刻彼此支援、團結一致。透過一次又一次的演習，持續驗證各項應對危機的準備，讓台灣的防衛能力不斷提升、精進、也更扎實，做到「有準備、更安全」。

他說，這次操演國軍進一步導入更多先進裝備、無人系統，也驗證各類型最新式的訓練。面對快速變化的安全情勢，政府會持續強化國防，加速無人系統等先進裝備的研發、製造與應用，結合台灣在資通訊、半導體及精密製造的優勢，打造更完整、更具韌性的國防供應鏈，提供國軍更好的裝備，提升國家防衛量能，也帶動台灣具競爭潛力的國防產業持續成長。

總統說，今年的漢光演習告一段落，但強化國防、提升全社會韌性的腳步不會停止。政府會和國軍及全體國人一起，做好每一項準備，以實力守護民主自由的生活方式、以團結維護台海和平穩定，讓台灣更安全、更有力量。

賴清德

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