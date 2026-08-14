美海岸防衛隊來台交流 台美海巡深化兩周實務訓練

台美海巡合作持續深化，美國海岸防衛隊機動輔訓團近日來台，與我國海巡人員進行為期兩周的「小艇操作：團隊部署與巡邏」專業訓練交流，內容涵蓋船艇操作、航行規則、風險管理、船舶併靠、緊急應變及人員落海救援等，藉由雙方實務經驗交流，進一步提升第一線海上執法與協同應變能力。

海巡署表示，訓練10日在教育訓練測考中心展開，由美國海岸防衛隊機動輔訓團教官與海巡人員交流實務經驗及操作模式，重點並非基礎船艇駕駛，而是在既有訓練基礎上，進一步精進小艇操作、團隊部署、海上巡邏及突發狀況處置能力。

課程包括船艇操控、航行規則、風險管理、船舶併靠技巧、緊急狀況應處及人員落海救援等。海巡署指出，面對愈來愈複雜的海域執法環境與灰色地帶挑戰，第一線人員除了熟悉船艇操作，也需要強化團隊協同、臨場判斷及海上應變能力。

除人員專業交流，海巡近年也持續更新大型巡防艦艇及各式船艇，並導入無人機、無人艇、水下無人載具等科技裝備。未來也將持續參考美國海岸防衛隊在船艇操作、海上執法、風險管理及新式科技裝備運用等經驗，讓人員訓練與裝備建置同步精進。

海巡署表示，台美簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，雙方已在海上搜救、查緝走私、打擊非法漁業、海洋環境保護及專業訓練等領域持續合作；這次訓練也將培育種子教官，讓參訓人員把交流成果帶回各勤務單位，逐步建立長期、常態性的專業合作機制。