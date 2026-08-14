曾獲空軍獎章殊榮 管中閔曝緣由：真是受之有愧

台大前校長管中閔曾得過一枚空軍獎章，他今天在臉書發文透露獎章的由來，自謙「我自認做的其實很少，得到獎章真是受之有愧」。

管中閔表示，2014年他還在政府任職，出席1場中正紀念堂前總統歡迎外賓的儀式，當時早到的他，和海軍司令陳永康將軍、空軍司令劉震武將軍、陸軍司令嚴德發將軍聊國軍的歷史。當天下午陸軍和空軍司令部打電話到國發會辦公室，邀請他演講，主題並非經建規畫，而是講抗戰，他也嚇一跳。「我的確喜歡看些歷史方面的書，但我那三腳貓的本領，那有資格去做正式演講？」

「我個性如此，你們敢邀請，我就敢去」，管中閔表示，他抽空準備了陸軍和空軍相關的演講內容，演講後自己反省，在陸軍司令部的演講，內容太雜，講得不好；但在空軍司令部的演講，因空戰容易聚焦，又有真實人名，覺得應可打動人心。

管中閔表示，2015年適逢抗戰勝利70周年，他收到軍方不同單位的抗戰演講邀請，我於是就專注地講抗戰空軍故事。連僑委會都安排他去美國舊金山和洛杉磯僑社分享華僑和抗戰的故事。當年他的抗戰空軍演講有十數場之多；其中還有一場特別的，是在北京清華大學，當年梁思成林徽因故居內，對象是幾個學生會成員。

他說，我家和軍隊沒有淵源，也沒念過空小之類的學校，會去演講純粹是因為個人興趣與對抗戰歷史的關心。但幾次演講後都有聽眾來信，「聽說演講時想起他們曾為空軍的父親，而當場落淚」。

2017年管中閔收到空軍司令部通知，指當年度的空軍節，司令部司令沈一鳴將軍要頒發一枚獎章，感謝他長期宣揚空軍事蹟。這就是那枚獎章的由來。他今天回憶舊事，也向空軍前輩和弟兄祝賀814空軍節，希望大家都不要忘記過去空軍的英勇和犧牲，特別是抗戰時期。也藉此懷念沈一鳴將軍，一位文武兼具的卓越將領。