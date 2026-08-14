藍白放行無人機預算 民進黨：先提案全刪再撤案 自導自演的政治動作

國民黨立院黨團今天指出，全數放行6年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」及相關採購預算共634億元。民進黨發言人李坤城表示，國民黨此前先提案全數刪除，發現輿論譁然才急忙撤案，如今竟將本就不該刪、且本就屬於行政院規劃的產業預算，包裝成自己放行的恩惠，根本是一場「自導自演、魚目混珠」的政治假動作。

李坤城指出，院版無人機特別條例的初衷，是為了讓國軍能快速取得急需的三型國產無人機，透過國防部的大額訂單帶動產能擴充，並搭配442億元產業預算協助技術升級，一方面可以透過大單讓產業擴充產能，另一方面更可幫產業快速升級。然而，藍白兩黨先刪除了國防部關鍵預算，現在又另提出對應版本，刻意排除國防部關鍵的三型無人機採購，企圖把國防重大採購交由經濟部主管，不僅導致權責不清，更讓國防採購失去確定性。

李坤城說，藍白版的無人機條例有五大致命問題。首先，藍白版本不僅違憲更違反「預算法」，破壞權力分立；第二，此版本並未明確規劃國防所需的關鍵三類無人載具；第三，改以年度預算取代特別預算，讓建軍備戰陷入藍白每年惡意拖延、刪減的極大風險中；第四，將國防部專業的軍事採購強交經濟部主管，混淆機關權責；第五，沒有明確的裝備採購規模，不僅沒有為國軍明定重要裝備採購規模，亦沒有為產業設定明確採購目標，將導致產業發展與國防戰力雙輸局面。

李坤城表示，國民黨這次宣稱放行的預算，本就是行政院規劃要給國軍使用、協助產業升級的資源，根本不該刪除，藍白自導自演先提案刪除再急忙撤案放行，完全是在欺騙社會。

李坤城呼籲，藍白陣營收起政治算計與自導自演的劇本，回歸專業監督，切勿在協商中卡關國防部急需的裝備採購，讓台灣關鍵的國防產業與國家安全淪為政黨利益的犧牲品。