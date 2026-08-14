快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

軍民一家 漢光演習車隊遇民眾擦撞助疏導交通

中央社／ 高雄14日電

漢光演習進入最後一天，第四作戰區部隊今天上午執行任務，行經屏東一處路段時發現一輛轎車與機車擦撞，隨即派遣官兵協助交通引導，並通報警消到場處置，展現軍民一家精神。

第四作戰區指出，今天是漢光演習最後一天，第四作戰區部隊上午配合演習想定，執行戰術機動任務期間，行經屏187號道路中正路二段時，發現一輛轎車與機車發生擦撞，隨即派遣官兵協助交通引導，降低二次事故風險，並通報警消到場處置，避免事故影響交通。

現場協助處置的部隊士官長表示，當時車隊行經該路段，發現一名機車騎士與轎車發生擦撞，騎士倒臥路旁，且現場車流量大。為避免發生二次事故，立即派遣官兵上前協助，分工進行車輛疏導及通報警消等應處作為。

軍方確認警消人員到場接手處理，現場狀況及安全無虞後，部隊隨即按原定作戰計畫，繼續執行戰術機動任務。

漢光演習 演習

延伸閱讀

漢光演習／陸戰隊「留置作戰」 從安全屋出擊襲擾敵軍

漢光演習愛國者飛彈演練再戰整補 驗證持續作戰力

漢光演習宜蘭軍民演練封阻雪隧 全殲意圖北進共軍

兩棲偵察營漢光協同作戰訓練 TAK引導遠程火力打擊

相關新聞

曾獲空軍獎章殊榮 管中閔曝緣由：真是受之有愧

台大前校長管中閔曾得過一枚空軍獎章，他今天在臉書發文透露獎章的由來，自謙「我自認做的其實很少，得到獎章真是受之有愧」。

藍白放行無人機預算 民進黨：先提案全刪再撤案 自導自演的政治動作

國民黨立院黨團今天指出，全數放行6年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」及相關採購預算共634億元。民進黨發言人李坤城表示，國民黨此前先提案全數刪除，發現輿論譁然才急忙撤案，如今竟將本就不該刪、且本就屬於行政院規劃的產業預算，包裝成自己放行的恩惠，根本是一場「自導自演、魚目混珠」的政治假動作。

洛馬臉書貼文賀八一四空軍節 秀台灣沒有的C-130J引關注

今天是八一四空軍勝利紀念日，美國軍火大廠「洛克希德‧馬丁」公司今天在官方臉書粉專貼出圖文，祝賀八一四空軍節。洛馬的貼圖以C-130J運輸機為主題，是否代表空軍計畫採購C-130J新機的計畫有新進度？備受矚目。

美落後4年！陸第5架六代機上天 競爭機型F-47還在畫圖

中國大陸研發的第六代戰機進展神速，軍事迷於7月23日在成都上空拍到第五架殲-36原型機試飛。多個全球軍事媒體專家稱，中共研製的第六代戰機19個月完成5架原型機的製造與驗證，進展速度在全球六代機研發中處於領先地位。預估最快2028年可小批量列裝試用。

降速演練…國際漫遊疑成破口 NCC：國際衛星確實不受限

城鎮韌性演習昨天下午在北部實施卅分鐘行動網路降速演練，一般網頁難以開啟，但網友發現若使用國際漫遊卡，網路連線卻順暢無比、完全不卡，成為降速演習「破口」，引發質疑。

谷立言一起視導漢光演習 賴：做好準備 不能單純依賴外人

為期十天九夜的漢光四十二號演習今天將結束，國防部最快今天中午下令狀況解除，各部隊將陸續返回駐地。因應敵軍可能採取海上隔離或封鎖，威脅我方屈服，海軍昨天首度與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」，假想載運外援物資的各類外國船隻進入花蓮港卸載，確保我海上交通線安全暢通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。