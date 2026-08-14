軍民一家 漢光演習車隊遇民眾擦撞助疏導交通

漢光演習進入最後一天，第四作戰區部隊今天上午執行任務，行經屏東一處路段時發現一輛轎車與機車擦撞，隨即派遣官兵協助交通引導，並通報警消到場處置，展現軍民一家精神。

第四作戰區指出，今天是漢光演習最後一天，第四作戰區部隊上午配合演習想定，執行戰術機動任務期間，行經屏187號道路中正路二段時，發現一輛轎車與機車發生擦撞，隨即派遣官兵協助交通引導，降低二次事故風險，並通報警消到場處置，避免事故影響交通。

現場協助處置的部隊士官長表示，當時車隊行經該路段，發現一名機車騎士與轎車發生擦撞，騎士倒臥路旁，且現場車流量大。為避免發生二次事故，立即派遣官兵上前協助，分工進行車輛疏導及通報警消等應處作為。

軍方確認警消人員到場接手處理，現場狀況及安全無虞後，部隊隨即按原定作戰計畫，繼續執行戰術機動任務。