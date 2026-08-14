洛馬臉書貼文賀八一四空軍節 秀台灣沒有的C-130J引關注

今天是八一四空軍勝利紀念日，美國軍火大廠「洛克希德‧馬丁」公司今天在官方臉書粉專貼出圖文，祝賀八一四空軍節。洛馬的貼圖以C-130J運輸機為主題，是否代表空軍計畫採購C-130J新機的計畫有新進度？備受矚目。

洛馬公司今天上午在官方臉書貼出圖文祝賀中華民國空軍節，貼文以中文表示「向所有辛勤守護家園的空軍官兵弟兄們致上最誠摯的敬意。空軍節快樂！」

洛馬也貼出照片，中央為C-130J-30加長型運輸機，搭配機背有適型油箱的F-16C Block70戰鬥機，下方以中文寫到「慶祝八一四空軍節」，並放上青天白日滿地紅國旗。不過貼文或圖卡中均未點出「中華民國」或「台灣」國號。

洛馬在臉書貼文祝賀八一四引發網友討論，以C-130J運輸機為主題更引發關注，洛馬在歷次台北航太展均展出C-130J運輸機，空軍鑒於現有C-130H基對老舊而推動的「太武山三號」計畫，原定為現有機隊進行性能提升，但在成本考量下，傳出空軍已計畫改為採購10架C-130J新機，如今洛馬公司的動作，更令「太武山三號」計畫的前景備受矚目。