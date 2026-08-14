中共23機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，其中6架次逾越中線進入中部、西南及東部空域，以及12艘共艦、2艘公務船，總計中共23機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時5分至昨天晚間7時，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機、無人機及直升機，其中2架次逾越中線。

國軍於昨天上午11時20分至昨天晚間6時40分，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機。國軍另於昨天上午6時至昨天晚間7時35分在台灣東部空域偵獲中共2架次直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。