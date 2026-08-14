降速演練…國際漫遊疑成破口 NCC：國際衛星確實不受限

城鎮韌性演習昨天下午在北部實施卅分鐘行動網路降速演練，一般網頁難以開啟，但網友發現若使用國際漫遊卡，網路連線卻順暢無比、完全不卡，成為降速演習「破口」，引發質疑。

政府雖稱行動基地台並未斷網、僅是降速，但ＬＩＮＥ訊息接收仍有延遲情況，谷歌搜尋網頁也無法開啟，影音網站幾乎連不上線，直到演習即將結束，行動通訊連線才逐步回復正常。

有網友打趣說，平日在醫院診所，長輩都會開擴音看影片，演習期間診所也變安靜了；也有網友分享，「根本不是降速，幾乎等於斷網，上傳下載傳輸量都是○」。另有網友測試國際漫遊卡，結果國際漫遊順暢的不得了，質疑是演習破口。

對於國際漫遊不受限的情況，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）證實，若民眾使用的國際漫遊業者是與國內三大電信合作，會因此全面降速，但若國際漫遊卡是與國際衛星業者合作，確實不受降速影響。

演練期間，捷運正常運行、車站只進不出，桃園機場聯外交通則暫停發車。由於手機網路降速，桃機提供免費Wi-Fi，從大陸出差返台的白先生說，不知道有演習活動，雖然趕著回公司處理工作，也只能暫時被困在機場半個小時。另名林姓旅客也說，因為擔心演習影響行程，所以特別再提早一小時出發，雖然手機網路不能用，但機場有提供免費Wi-Fi，覺得影響不大。

行政院長卓榮泰昨視導跨部會應變中心，行政院指出，警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受影響。