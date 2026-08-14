谷立言一起視導漢光演習 賴：做好準備 不能單純依賴外人

為期十天九夜的漢光四十二號演習今天將結束，國防部最快今天中午下令狀況解除，各部隊將陸續返回駐地。因應敵軍可能採取海上隔離或封鎖，威脅我方屈服，海軍昨天首度與海巡署共同執行「聯合反封鎖護航」，假想載運外援物資的各類外國船隻進入花蓮港卸載，確保我海上交通線安全暢通。

賴清德總統昨與美國在台協會處長谷立言、加拿大駐台辦事處代表何曼麗及新北市長侯友宜等人視導新北市雙和醫院醫療降載、地下化演練，隨後再到土城關心民生配售演練。在駐台使節面前，賴總統說，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會關心，「我們不是單獨面對區域地緣政治的變化」，但台灣絕對不能單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

操演期間，海軍玉山號兩棲運輸艦模擬載運重要物資的商船，海軍與海巡艦艇協同完成海上護航，並由獵雷艦開闢安全航道後，引導模擬商船進入花蓮港。玉山艦在操演過程中，也首度公開放飛艦載型無人機，擔任空中監偵任務。

商船進港後，第二作戰區守備部隊迅速執行要港防衛，同時展開戰略物資轉接演練，結合港埠裝卸及徵用民用拖板車運輸，完成物資接收、裝載及接轉，驗證民間資源整合及後勤支援能力。

漢光演習第九天，第五作戰區於中部地區模擬敵軍空機降威脅景況，地面部隊與陸航聯合火力，對進犯敵軍實施強勢制壓。記者黃仲裕／攝影

因應最後的「縱深防禦及持久作戰」階段，昨天凌晨，首都衛戍指揮部首次在光復橋執行封橋演練，假想共軍從新北市方向沿光復橋進攻北市，憲兵部隊沿橋面布設機動防爆牆、大型遊覽車及詭雷等多道阻絕設施，並在台北端派出雲豹甲車執行口袋殲敵戰術，一時間萬華街頭槍聲大作、爆炸聲不絕，引起許多周圍住戶關注。

除了憲兵封橋，第三作戰區與高公局昨在頭城工務段模擬國五雪山隧道阻絕防衛與快速搶通毀損路面；中部第五作戰區則在大甲街頭執行「要點守備」演練課目，模擬敵軍實施空機降突襲，國軍編組城鎮抵抗陣地阻絕敵軍推進。

此外，陸軍航特部演練從空中及水上滲透敵後。特戰官兵搭乘UH-60M黑鷹直升機接近假想的敵後目標，海龍蛙兵則以潛水方式登陸目標島嶼，兩批官兵分別對敵情偵察，並引導遠程火力對敵軍目標實施精準打擊。

北部後勤醫療部隊並演練大量傷患後送機制，軍方此次啟用「電子傷票」，分別以紅、黃、綠、黑燈光顯示傷患嚴重情況，並結合「智慧醫療整合系統」更完整追蹤傷患的治療經過；地區軍醫院也派出「前進外科小組」的外科醫療團隊和全套手術設備。