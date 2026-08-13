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北部城鎮韌性演習 12國22位駐台機構代表觀摩

中央社／ 記者楊堯茹台北13日電

北部地區城鎮韌性（全民防衛動員）演習今天舉行，外交部表示，包括美國、加拿大、以色列等12國、共22位駐台機構代表在新北市到場觀摩，充分展現國際社會對台灣安全及台海和平穩定的高度重視。

外交部晚間發布新聞稿指出，今天新北市政府配合中央「2026城鎮韌性演習」及國軍漢光42號實兵操演，辦理「2026年新北市城鎮韌性（全民防衛動員）演習」。

除賴總統親臨視導，外交部並協助邀集美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長谷立言（RaymondGreene）、加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）、駐台北以色列經濟文化辦事處代表卓以洛（Israel Strulov）等12國、共計22位駐台機構代表到場觀摩，外交部長林佳龍親自陪同外賓，共同見證台灣軍民聯合防衛整備及能量。

外交部表示，這次演習整合中央、地方及民間等三方力量，以複合式天然災害及地緣政治緊張情勢下的灰色地帶威脅作為情境想定。賴總統率部會首長，引領各國駐台機構代表親赴新北市雙和醫院，視導在地下停車場設置的戰時緊急醫療中心醫療降載及地下化演練，並前往土城大全聯店觀摩民生物資配售演練。

外交部說明，這次演習獲多國駐台機構代表出席觀摩，充分展現國際社會對台灣安全及台海和平穩定的高度重視。誠如賴總統視導時所強調，「德不孤，必有鄰」，台灣面對區域地緣政治情勢變化，並非孤軍奮戰，而是與理念相近的民主夥伴共同面對；台灣仍將自立自強，同時超前部署。

外交部提到，將持續配合或協助我中央及地方政府，深化與國際夥伴在災害防救、醫療韌性、關鍵基礎設施防護、資通訊安全，以及危機應變等領域的交流合作，增進國際社會對我國防衛韌性整備成果的瞭解，並鞏固台灣與理念相近國家的夥伴關係，共同維護印太區域及台海和平穩定。

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