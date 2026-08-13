卓揆視察北部行動網路降速演練 政院：公共服務正常運作未受影響

今年城鎮韌性演習首納行動網路降速演練，今日於北部地區實施。行政院長卓榮泰今日前往台北車站聯合防災中心視導，提醒人員汲取10日演練經驗；演習結束後，行政院說，警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受影響。

配合城鎮韌性演習，中部7縣市已於10日下午2時30分至3時舉行台灣首次行動通訊網路降速演練；今日下午2時30分至3時則於宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等7縣市實施第二波演練；行政院同步於今日上午10時在臺北車站聯合防災中心開設跨部會應變中心。

卓揆今日下午前往台北車站聯合防災中心視導，慰勉全體進駐同仁辛勞，亦提醒進駐人員汲取10日演練經驗，也與北部7縣市應變指揮管制中心連線視訊，瞭解各縣市應變指揮管制中心運作及演練情形並分別前往台北車站商店街及捷運中正紀念堂站，視察防空疏散避難與車站民眾防空避難引導措施，以及警報期間列車運行及下車旅客引導避難作業情形。

由數位部組成的應變中心資通應變小組表示，此次北部7縣市共有近4000個iTaiwan無線網路熱點免費提供民眾使用，並針對政府網際服務網（GSN）、政府機關及關鍵基礎設施（CI）加強防護資通安全，演習期間無重大資安事件發生。內政應變小組（內政部）指出，119報案具優先權，面對降速演練測試完全沒有問題，各縣市運作狀況正常；救護部分如有狀況，可以無線電進行通訊處理。

衛福部組成的衛福應變小組說，醫療機構在北區共1萬4千多家，占全台45%，不論是緊急醫療或救護車通訊，均已全部連線確認無誤；此外，台大醫院、台北榮民總醫院與林口長庚醫院為北部三家重要的醫學中心，急診候診人數並未因行動通訊網路降速演練受到影響。交通應變小組（交通部）表示，臺鐵、高鐵、高速公路、中華郵政及桃園機場所有系統均已做好準備，並提前與民眾進行相關宣導。

經濟部組成的經濟應變小組強調，有關電力、自來水與油料等重要物資，以及管路設施原則不受影響，至於其他線上申辦服務及相關App均已測試皆能正常運作。

行政院指出，防空演習下午3時結束後，指揮官季連成再次對中央跨部會盤點，並同時與地方政府視訊，確認警察、消防及緊急醫療等重要公共服務均正常運作，未因行動網路降速受到影響。

內政部警政署統計，演練期間北部地區110電話報案402件、視訊APP報案1件、簡訊報案17件，報案電話與去（2025）年同期增加；消防署回報，演練期間救災救護案件雖較去年平均每半小時案件數略多，考量白天案件原即較夜間多，整體仍屬正常範圍。演習期間110及119報案通訊全程維持正常，各地方政府低軌衛星、微波及無線電等備援通訊亦測試正常；醫療院所則透過固網、Wi-Fi及既有備援機制維持運作，緊急醫療救護服務均未受影響。