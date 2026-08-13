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影／城鎮韌性演習關空調曝熱「受不了」副指揮官：真正情況3、5天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭火車站乘客集中在地下通道，緊急避難情景。記者戴永華／攝影
宜蘭火車站乘客集中在地下通道，緊急避難情景。記者戴永華／攝影

行政院副院長鄭麗君今上午到宜蘭視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，了解醫療搶救整備及民生物資供給；下午縣府辦理「城鎮韌性防空演習」，由於演習關閉各處冷氣空調，熱到讓人受不了，後備指揮部副指揮官馬家龍少將說，演習只是幾分鐘，試想若在這空間持續3、5天，設施狀況及能量是否足夠。

鄭麗君今天到宜蘭視察主要了解醫療降載與地下化、防災協作中心啟動、第三類急救站開設及擴充醫療及配售站等整備演練情形，驗證複合式災害及戰時情境的應變作為，演習超過1400人參與。

鄭麗君提示五項關鍵能力，包括「指揮不中斷、醫療不中斷、救護能量不中斷、基層協作不中斷、民生供應不中斷」，她先前往宜蘭縣聯合應變指揮管制中心了解整體應變，接著前往國立陽明交通大學附設醫院視察醫療演練，包含無人機攻擊醫療基礎設施、緊急疏散搶救與T-CERT應變。

視察醫療應變後，鄭麗君轉往蘇澳鎮視察防災協作中心，聽取鎮長李明哲說明該中心「協助疏散撤離、支援收容處所、協助物資發放」三大任務，並在蘇澳海事學校視察醫療救護整備；民生物資整備方面，她到礁溪鄉農會供銷部倉庫視察配售站運作及物資供應，確保民眾能取得生活必需品。

宜蘭縣政府下午舉辦「2026城鎮韌性防空演習」，模擬敵機來襲時疏散避難、交通管制，首度模擬「行動網路通訊受阻」演練，代理縣長林茂盛等人前往宜蘭火車站、友愛大樓及慈濟基金會等地視察，所有行人、車輛依警察及民防人員引導就近疏散避難，或依地形掩蔽，展現應變能力。

後備指揮部副指揮官馬家龍少將頒發加菜金給縣警察局，由局長陳金城代表收下。面對複合式威脅可能伴隨網路中斷、電力中斷20分鐘，所以今天演習處所沒有冷氣空調，配合演練人員汗流浹背，直呼好熱。

馬家龍說，這次演練30分鐘，大家只在這邊待了幾分鐘，試想如果這個空間持續3天、5天，考量目前設施狀況及能量到底是否足夠？要怎麼改進？城鎮韌性不是單一機關的任務，而是中央、地方政府與國民共同承擔責任，大家要把演習轉化成更成功的應變能力。

後備指揮部副指揮官馬家龍少將頒發加菜金給縣警察局，局長陳金城代表收下。記者戴永華／攝影
後備指揮部副指揮官馬家龍少將頒發加菜金給縣警察局，局長陳金城代表收下。記者戴永華／攝影

行政院副院長鄭麗君今上午到宜蘭視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，了解醫療搶救整備及民生物資供給。 圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君今上午到宜蘭視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，了解醫療搶救整備及民生物資供給。 圖／行政院提供

防空警報響起時，還有人在戶外奔跑，警員引導進室內避難。記者戴永華／攝影
防空警報響起時，還有人在戶外奔跑，警員引導進室內避難。記者戴永華／攝影

防空演習關閉冷氣空調，大家熱曝受不了，後備指揮部副指揮官馬家龍說，大家只待了幾分鐘，試想如果這個空間持續3天、5天，考量目前設施狀況及能量是否足夠？。記者戴永華／攝影
防空演習關閉冷氣空調，大家熱曝受不了，後備指揮部副指揮官馬家龍說，大家只待了幾分鐘，試想如果這個空間持續3天、5天，考量目前設施狀況及能量是否足夠？。記者戴永華／攝影

慈濟大樓的地下避難所，沒有冷氣空調，讓人熱到受不了。記者戴永華／攝影
慈濟大樓的地下避難所，沒有冷氣空調，讓人熱到受不了。記者戴永華／攝影

城鎮韌性演習 韌性 副指揮官 宜蘭

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