影／城鎮韌性演習網路降速演練 桃機免費Wi-Fi供旅客報到使用

「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練今天登場，桃園國際機場航廈周邊於下午2時30分準時放送警報聲響，演練期間桃捷正常營運，機場聯外交通暫停發車，航警指揮接送客車輛停靠路側，保全人員則引導旅客進入航廈內避難。由於手機網路降速，桃機提供免費Wi-Fi，桃園國際機場公司統計，最高峰時約7100設備同時連線。

桃園國際機場公司總經理范孝倫表示，「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練下午正式展開，因應今年增加的行動網路降速演練，機場公司特別成立應變中心，由副總經理李俊德坐鎮，事前及演習時也不斷宣導可改用機場免費wifi設備，各航廈公共電話也開放免費使用，對國內外旅客不會有任何影響。

配合演習活動，機場公司安排100名來自各單位的職員參與演練，包括一般防空避難、航廈內旅客引導等項目。旅客方面，由航空警察及保全人員引導，旅客於航廈內就近避難，行駛中車輛須依指示停靠路側或駛入停車場停放。不少入境旅客直到被告知無法走出航廈，才知道今天有演習。

從大陸出差返台的白先生說，不知道今天有演習活動，雖然趕著回公司處理工作，也只能暫時被困在機場半個小時，等待演習結束再去搭車。另名林姓旅客說，因為擔心演習會影響到自己的行程，所以特別再提早1小時出發，雖然手機網路不能用，但機場有提供免費Wi-Fi，覺得影響不大。

「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練今天登場，演習開始時，航警指揮接送客車輛停靠路側。記者黃仲明／攝影

「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練今天登場，演習開始時，保全人員引導旅客進入航廈內避難。記者黃仲明／攝影記者黃仲明／攝影

配合演習活動，機場公司安排100名來自各單位的職員參與演練，包括一般防空避難、航廈內旅客引導等項目。記者黃仲明／攝影