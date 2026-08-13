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影／漢光演習期間闖金門！大陸海警4船侵擾 海巡驅離逾2小時

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
正值國軍「漢光42號演習」進行之際，大陸海警船隊今天下午突襲金門海域，4艘海警船自烈嶼南方航入金門限制水域，金馬澎分署第十二巡防區接獲偵獲後，立即啟動應變機制，調派巡防艇前往部署，以一對一併航方式監控，歷經逾2小時才將船成功驅離。圖／ 海巡署提供
正值國軍「漢光42號演習」進行之際，大陸海警船隊今天下午突襲金門海域，4艘海警船自烈嶼南方航入金門限制水域，金馬澎分署第十二巡防區接獲偵獲後，立即啟動應變機制，調派巡防艇前往部署，以一對一併航方式監控，歷經逾2小時才將船成功驅離。圖／ 海巡署提供

正值國軍「漢光42號演習」進行之際，中國大陸海警船隊今天下午突襲金門海域，4艘海警船自烈嶼南方航入金門限制水域，企圖以灰色地帶手段製造「中國具有管轄權」的錯假訊息。海巡署金馬澎分署第十二巡防區接獲偵獲後，立即啟動應變機制，調派巡防艇前往部署，以一對一併航方式監控，歷經逾2小時才將船成功驅離。

海巡署表示，第十二巡防區今天下午偵獲大陸海警「14609」、「14531」、「14606」及「14530」等4艘海警船接近金門限制水域，隨即調度巡防艇前往戒備，下午2時50分，4艘海警船自烈嶼南方航入限制水域，並侵擾禁止水域邊界，海巡艇立即採取一對一併航監控，同時以中、英文廣播要求對方離開。

面對海巡強勢拒止與驅離，大陸海警船隊持續在金門海域活動，直到下午5時8分才全數駛離，整起事件歷時約2小時18分鐘。

金馬澎分署指出，國軍漢光演習是我國年度重大軍事演訓，也是海巡驗證平戰轉換能力的重要時機，大陸海警此時派遣編隊侵擾金門水域，具有明顯灰色地帶挑釁意味，意圖透過實際行動對外散布所謂「具有管轄權」的錯假訊息。海巡署強調，海巡身處海防第一線，雖投入漢光演習相關任務，對周邊海域仍維持嚴密監偵，全天候部署艦艇，隨時掌握海上動態並適切應處各項威脅。

海巡署表示，中國大陸無論透過片面宣示或採取各類挑釁行動，都無法改變我國長期有效管轄金門海域的事實。未來將持續強化海域監偵及防衛韌性，靈活調度勤務，捍衛國家主權與海域安全。

金門 漢光演習 大陸海警

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