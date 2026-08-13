2026城鎮韌性（防空）演習登場。圖：警方提供

桃園市長張善政今（13）日下午前往桃園區，出席「2026城鎮韌性（防空）演習」。張善政表示，演習不僅是因應可能發生的戰爭情勢，所訓練的應變與救援技巧，同樣能運用於地震、風災及日常突發意外，市府透過每次演練持續精進應變能力、強化跨機關合作，為各類災害做好準備。

參演團隊展現平時訓練及整備成果。圖：警方提供

張善政以桃市指揮官身分，前往桃園警分局、住宅發展及都市更新處、遠東百貨桃園店及桃園火車站，實地視導防情傳遞、交通管制及人員疏散避難等演練，了解各單位應變整備情形，並肯定參演團隊平時訓練及整備成果，期勉持續落實全民防空及城市韌性工作。

桃園市長張善政實地視導防情傳遞、交通管制及人員疏散避難等演練，了解各單位應變整備情形。圖：警方提供

演習統裁部視導官國科會專委許嘉文指出，今（115）年演習特別納入行動網路降速演練，市府也針對民眾關心的家人平安確認、政府資訊傳遞等議題進行演練，並提出可行應變策略，整體表現值得肯定，且今日演練在人車管制、疏散及避難引導等方面均落實到位，充分展現市府團隊的應變能力與整備成果。

警察局表示，桃園市現有外籍移工人數達14萬2000餘人，為全台灣外籍移工聚集最多的地區，為讓不同語言族群都能掌握演習資訊，特別製作中文、日文、印尼文、英文、泰文、菲律賓文、越南文及韓文等8國語言宣導海報，並結合警察、教育、民政、環境保護局、各區公所及里辦公處等單位，透過公共場所張貼及官方網站、LINE群組、臉書社群媒體等多元管道加強宣導，提升全民防空意識。

本文章來自《桃園電子報》。原文：北部城鎮韌性防空演習登場 張善政肯定機關單位展現訓練整備成果