漢光演習花蓮港登場 玉山艦結合民間貨輪、後指部演練戰略物資接轉

「漢光42號」演習第9天，第二作戰區今早在花蓮港實施貨船戰略物資接轉，由軍艦與民間貨輪共同演練港口後勤支援流程，花蓮縣後備指揮部也結合民防、輔導中心等人力投入，發揮「平時聯繫、演訓支援及戰時動員」的功能。

這項演練上午8時展開，由國軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」與兩艘民間貨輪參與演練，藉由軍民協同運輸，驗證港口後勤支援及戰略物資接轉、運輸調度等機制，強化戰時後勤支援韌性。

花蓮後指部表示，平時就是透過民防、輔導中心及輔導幹部建立地方聯繫網絡，在演習期間，就能夠迅速整合相關人力，協助執行後勤支援、交通管制、服務及宣導等工作。

今天演習現場，後指部結合民防、輔導中心及地方輔導幹部投入任務編組，協助開設簡易服務台提供服務，依現場需求投入戰略物資接轉支援，引導卸貨、吊掛及運輸等作業人員，輔導幹部也配合執行周邊安全維護宣導，確保物資接轉作業順暢。

花蓮後指部表示，後勤支援是防衛作戰的重要基礎，今天演練的戰略物資接轉，從港口到後續運輸，牽涉到人力、運輸、交通及安全維護等各項工作，必須從平時戰備及實際演練，檢驗各單位協調及應變能力。這次的漢光42號實兵演習，就是從過程中驗證既有支援機制，累積經驗並找出問題，持續精進，強化軍民協力及後勤支援作業。

「漢光42號」演習第9天，第二作戰區今早在花蓮港實施貨船戰略物資接轉，花蓮縣後備指揮部也動員人力參與，提供交通引導及相關服務。圖／花蓮縣後備指揮部提供

「漢光42號」演習第9天，第二作戰區今早在花蓮港實施貨船戰略物資接轉，花蓮縣後備指揮部也動員人力參與，提供交通引導及相關服務。圖／花蓮縣後備指揮部提供