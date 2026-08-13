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基地台降速演習民眾反應不一 實測LINE延遲收訊、Google網頁無法開啟

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
城鎮韌性演習「北部地區」下午舉行，基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭等7縣市同步實施防空演習，並實施網路降速演練，台北街道除了視察車隊及管制員警，其餘人員、車輛全部淨空實施演練。記者曾學仁／攝影
城鎮韌性演習「北部地區」下午舉行，基隆、台北、新北、桃園、新竹、宜蘭等7縣市同步實施防空演習，並實施網路降速演練，台北街道除了視察車隊及管制員警，其餘人員、車輛全部淨空實施演練。記者曾學仁／攝影

「2026城鎮韌性（防空）演習」北部地區演習今天下午2時半登場，今年首度針對行動基地台進行降速演習，民眾反應不一。實測發現，行動基地台雖僅降速，但LINE文字訊息仍難接收、發出，訊息接收仍有延遲情況，Google網頁也無法開啟，直到演習即將結束時，通訊軟體才逐步回復正常。

演習的30分鐘內，雖然手機訊號顯示滿格，但是，普通的網頁也很難開啟，通訊軟體即使是文字訊息，也有延遲接收，影音網站更不用說，幾乎是連不上線。但部分App若有推播通知，雖有延遲，但也會陸續收到。

對於今年的行動基地台降速演習，民眾反應不一。大部分民眾認為，因為30分鐘的演習時間都必須待在室內，如果公司、或有室內WiFi，網路通訊並不受任何影響，不會有任何不方便之處，但在戶外的民眾，若無4G、5G服務，仍稍嫌不便。

有網友打趣說，平日在醫院診所，長輩都會開擴音看影片，沒想到，演習的30分鐘，因為阿公阿嬤手機降速、無法看影片，讓診所變安靜了；也有網友分享，「根本不是降速，幾乎等於斷網，上傳下載傳輸量都顯示為0」；也另有網友分享，5G門號都被降速到接近斷網，但是4G門號反而沒有差別；更有網友說，自己在演習前買了一張國際漫遊卡，結果，國際漫遊並沒有被限速，反而順暢得不得了，質疑難道外國人在台灣「就不會被攻擊基地台嗎？」

國家通訊傳播委員會（NCC）在演習後發出通知提醒民眾，行動網路降速演練已經結束，網路已恢復正常，倘若手機上網仍受影響，民眾可重新開機，讓手機恢復正常使用。

國家通訊傳播委員會（NCC）在演習後發出通知提醒民眾，行動網路降速演練已經結束，網路已恢復正常，倘若手機上網仍受影響，民眾可重新開機，讓手機恢復正常使用。記者馬瑞璿／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）在演習後發出通知提醒民眾，行動網路降速演練已經結束，網路已恢復正常，倘若手機上網仍受影響，民眾可重新開機，讓手機恢復正常使用。記者馬瑞璿／攝影

演習的30分鐘內，雖然手機訊號顯示滿格，但是，普通的網頁也很難開啟，通訊軟體即便是文字訊息，也有延遲接收，影音網站更不用說，幾乎是連不上線。記者馬瑞璿／攝影
演習的30分鐘內，雖然手機訊號顯示滿格，但是，普通的網頁也很難開啟，通訊軟體即便是文字訊息，也有延遲接收，影音網站更不用說，幾乎是連不上線。記者馬瑞璿／攝影

基地台 Google LINE 城鎮韌性演習 5G

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