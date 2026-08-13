漢光演習…資通電軍機動架設微波站台 確保指揮通聯能量

「漢光42號」實兵演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，因應通訊站台設施可能遭破壞受損，資通電軍部隊演練緊急啟動備援機制，架設機動微波設備接替骨幹電路，結合公民營通信資源，確保重要情資及作戰指管命令持續傳遞。

據軍聞社報導，面對固定通資節點失效等突發狀況，官兵迅速前往戰術位置，陸續完成天線架設、電源啟動作業，並進行電台測試與系統連線，完成機動微波系統架設，成功介接公民營通信資源、構築多元備援路由，持續維持戰場通聯能量。

特別的是，為了結合城鎮地形，落實「人裝隱蔽」，通資部隊也配發新式的環境迷彩服及個裝，降低遭敵偵蒐風險，成為繼航特部、憲兵衛戍部隊後，另一個獲配新式迷彩服的部隊。

「漢光42號」實兵演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，因應通訊站台設施可能遭破壞受損，通資部隊架設機動微波系統，確保重要情資及作戰指管命令持續傳遞。圖／軍聞社提供

「漢光42號」實兵演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，因應通訊站台設施可能遭破壞受損，通資部隊架設機動微波系統，確保重要情資及作戰指管命令持續傳遞。圖／軍聞社提供