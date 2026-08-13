城鎮韌性演習首度納入行動網路降速 蔣萬安點出和上一次不同之處

台北市2026城鎮韌性演習今天下午2時30分至3時舉行，演習納入行動網路降速演練，行動通訊網路無法使用。台北市長蔣萬安視察演習後受訪指出，和去年第一次城鎮韌性演習有做一些調整，包括民眾到地下避難層，這次考量民眾自身的身體狀況，跪姿、坐姿、臥姿都可以。

蔣萬安在視察時指出，這次演習，市府針對台北市69處警報台，進行軟體提升，將整個傳遞的距離，從原本600到 1000公尺，提升到1200到1700公尺，就是要來降低都會市區內建築物可能對於傳遞音響阻撓的影響。

另外，蔣萬安說，這次也更新了相關的引導標示，讓民眾可以更直觀、迅速、快速地找到避難場所。且今年也是第一次舉行網路通訊受阻的情境演練，也希望民眾在面對網路通訊受阻的時候，依然能夠冷靜面對、快速地找到避難場地。

蔣萬安表示，今天順利完成城鎮韌性演習演習，也是第一次全區舉辦網路通訊受阻的情境，所以不止警察局，相關單位也透過多元的管道事前就宣傳讓民眾特別的留意，包括警察局特別提醒民眾，若使用免費的Wi-Fi要小心詐騙。

蔣萬安說，另一方面，這一次最主要網路通訊受阻，也是希望民眾未來如果真的遇到災害發生的時候，如果網路中斷或受阻，依然能夠冷靜面對，迅速依照標示找到避難的場所。

他說，這次市府選定這個演習地點，最主要也是因多元複合型的樣態，包括商圈、夜市，也在民宅以及捷運高架路段來演練如何疏散避難，讓民眾更加的熟悉、了解；這一次整個過程順利，但也會檢視每一個環節，作為下一次持續精進改善的地方

蔣萬安說，這次演習也是基於去年第一次城鎮韌性演習，也做了一些調整，比如說，一般民眾到地下避難層進行各項的避難措施，去年大部分是用跪姿，但這次特別考量民眾自身的身體狀況，跪姿、坐姿、臥姿都可以，日前中央也同意了規範。

蔣萬安表示，每一次演練都可以讓市府再次的檢視，包括交通管制、避難疏散，以及這一次選在捷運高架層，高樓淨空，以及到地下避難疏散層，整個環節一定還有可以做得更好的地方，演練就是這個目的，會來全面檢視。

台北市2026城鎮韌性演習今天下午2時30分至3時舉行，演練跪姿避難。記者楊正海／攝影