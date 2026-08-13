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城鎮韌性演習網路降速 侯友宜視察賣場、捷運站疏散狀況

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
平常車流眾多的縣民大道在演習時難得空無人車。記者黃子騰／攝影
平常車流眾多的縣民大道在演習時難得空無人車。記者黃子騰／攝影

2026北部地區城鎮韌性演習今天下午2時30分展開，今年首度納入行動網路降速演練，模擬通訊受阻情形。新北市長侯友宜至賣場及捷運站等處，實地視導防空疏散避難、人車交通管制執行情形，盼藉由演習深化民眾居安思危、有備無患的防災觀念。

新北市政府今天下午2時在市府災害應變中心舉行城鎮韌性演習會議，市長侯友宜致詞時表示，這次演習將韌性防災演習結合民防動員演習辦理，演習期間採取車停，人下車，路上的車輛，包含公車、客運以及一般車輛，在接獲警報後必須靠邊停駛，人員需下車並遵循引導，就近進入防空避難設施避難。此外避難設施的管委會保全，一旦聽到警報應主動開啟地下門，讓所有民眾能進入避難。

侯友宜指出，今年的演習與以往不同，重點包括：警報傳遞、疏散避難、交通管制以及災害救援。與以往不同的是，這次增加了通訊網路受損狀況的模擬演練。這是為了模擬因戰爭或重大災害導致行動通訊受到嚴重限制的情境。雖然這是第一次嘗試，可能會影響通訊，但我們仍需維持基本的運作，確保在緊急狀態下仍能維持運作。

侯友宜接著至新北市政府地下1樓、全聯福利中心區運門市、捷運板南線府中站實地視察防空避難情形，最後則由演習統裁部執行長中將俞文鎮頒發參與演習單位加菜金。

新北市警局表示，透過市民與市府共同參與，展現新北市全民防災的團結力量；辦理城鎮韌性演習的目的，不僅在於強化全民防空整備，驗證各級行政體系面對空襲及各類災害的應變能力，更希望藉由演習深化民眾「居安思危、有備無患」的防災觀念。

城鎮韌性演習今天下午2時30分展開，板橋區民權路上空無人車。記者黃子騰／攝影
城鎮韌性演習今天下午2時30分展開，板橋區民權路上空無人車。記者黃子騰／攝影

警方引導民眾下車進入室內避難。記者黃子騰／攝影
警方引導民眾下車進入室內避難。記者黃子騰／攝影

公車均駛入板橋公車站內熄火等待演習結束。記者黃子騰／攝影
公車均駛入板橋公車站內熄火等待演習結束。記者黃子騰／攝影

統裁部執行長中將俞文鎮頒發加菜金給新北市警察局長方仰寧。記者黃子騰／攝影。
統裁部執行長中將俞文鎮頒發加菜金給新北市警察局長方仰寧。記者黃子騰／攝影。

侯友宜至府中站大廳視察演習疏散狀況，與避難民眾閒話家常。記者黃子騰／攝影
侯友宜至府中站大廳視察演習疏散狀況，與避難民眾閒話家常。記者黃子騰／攝影

侯友宜 城鎮韌性演習 新北

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