防空演習北部登場…北車1樓以上變空城 地下道擠滿疏散人潮
北部地區城鎮韌性防空演習今天下午2時半至3時登場，範圍包含幾北北桃竹及宜蘭等7縣市。演習登場前10分鐘，北車大廳周邊店家全數配合拉下鐵門，北車、員警出動大批人力疏導旅客往一樓連通道移動。只是連通道湧入大量旅客，現場相當悶熱，旅客靠車站Wi-Fi掌握演習動態，不過不少外籍旅客表示，剛到站就被引導到B1避難，根本不知道發生什麼事。
城鎮韌性防空演習北部場壓軸登場，今天下午2時半正式演習前，民防人員已於台北車站公車站牌處舉牌引導旅客儘速往室內移動。員警也提前到北車大廳提醒席地而坐的旅客，應儘速離開、前往B1。
下午2時20分左右，北車商場一樓所有店家於同一時間全數拉下鐵門。新光三越、台鐵及高鐵也派員在手扶梯口處引導，一樓於演習開始時即全數清空並關燈、往來手扶梯也停運。
大量旅客被疏運到北車B1，台鐵及高鐵進站口擠滿人潮。有馬來西亞籍旅客來台3天，坦言完全不知道有防空演習。他住在北車附近飯店，今天下午移動到車站的路上，就被告知要配合防空演習。覺得受影響倒還好，只是吃東西比較不方便。
大部分台灣旅客都表示，知道有防空演習，但原先想說可以在北車商場二樓用餐等候，卻沒想到全部都得淨空。旅客配合跟著疏散，但反應指引部分要再加強，有部分疏散人員面對旅客提問，卻仍不斷查看長官給的指示，顯然也不在狀況內。
據台鐵工作人員表示，這次演習地面層以上皆「不能有人」，台北車站連通的所有地面建築，都得向地下層移動，包含捷運、對面的新光三越，以及與北車共構的台鐵總部辦公室，數百位同仁也全都疏散到連通道配合演習。
台鐵工作人員說，演練期間一切正常、民眾也很配合。由於今天雖是暑假期間，但是平日、演練時段又是離峰期，因此半小時內到站、駛離的班次，單向大約5至6班、雙向合計約10班左右，以每班約200至300人計算，約有2千至3千人受影響。
不過演習期間，車站周邊排班計程車也都得靠邊停、暫停服務。有商務旅客劉先生著整身西裝，準備搭計程車卻被引導到B1避難。雖然只能乖乖配合，但無奈表示現場真的太悶熱。
另有名香港旅客汪先生，手拿小電扇狂吹。他表示這是他首次來台，準備搭火車去花蓮，遇上防空演習。由於香港沒有類似演習，讓他驚訝的問「是每天都會這樣（演練）嗎？」，但整體演練流程他覺得沒問題也很順暢。
此外，由於首度納入網路「降速」模擬，實際觀察旅客也多半表示，可以透過離線遊戲與連車站Wi-Fi解決，購票上也沒有出現太大問題。
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