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防空演習北部登場…北車1樓以上變空城 地下道擠滿疏散人潮

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
員警於最後確認大廳沒有旅客逗留。記者孟嘉美／攝影
員警於最後確認大廳沒有旅客逗留。記者孟嘉美／攝影

北部地區城鎮韌性防空演習今天下午2時半至3時登場，範圍包含幾北北桃竹及宜蘭等7縣市。演習登場前10分鐘，北車大廳周邊店家全數配合拉下鐵門，北車、員警出動大批人力疏導旅客往一樓連通道移動。只是連通道湧入大量旅客，現場相當悶熱，旅客靠車站Wi-Fi掌握演習動態，不過不少外籍旅客表示，剛到站就被引導到B1避難，根本不知道發生什麼事。

城鎮韌性防空演習北部場壓軸登場，今天下午2時半正式演習前，民防人員已於台北車站公車站牌處舉牌引導旅客儘速往室內移動。員警也提前到北車大廳提醒席地而坐的旅客，應儘速離開、前往B1。

下午2時20分左右，北車商場一樓所有店家於同一時間全數拉下鐵門。新光三越、台鐵及高鐵也派員在手扶梯口處引導，一樓於演習開始時即全數清空並關燈、往來手扶梯也停運。

大量旅客被疏運到北車B1，台鐵及高鐵進站口擠滿人潮。有馬來西亞籍旅客來台3天，坦言完全不知道有防空演習。他住在北車附近飯店，今天下午移動到車站的路上，就被告知要配合防空演習。覺得受影響倒還好，只是吃東西比較不方便。

大部分台灣旅客都表示，知道有防空演習，但原先想說可以在北車商場二樓用餐等候，卻沒想到全部都得淨空。旅客配合跟著疏散，但反應指引部分要再加強，有部分疏散人員面對旅客提問，卻仍不斷查看長官給的指示，顯然也不在狀況內。

據台鐵工作人員表示，這次演習地面層以上皆「不能有人」，台北車站連通的所有地面建築，都得向地下層移動，包含捷運、對面的新光三越，以及與北車共構的台鐵總部辦公室，數百位同仁也全都疏散到連通道配合演習。

台鐵工作人員說，演練期間一切正常、民眾也很配合。由於今天雖是暑假期間，但是平日、演練時段又是離峰期，因此半小時內到站、駛離的班次，單向大約5至6班、雙向合計約10班左右，以每班約200至300人計算，約有2千至3千人受影響。

不過演習期間，車站周邊排班計程車也都得靠邊停、暫停服務。有商務旅客劉先生著整身西裝，準備搭計程車卻被引導到B1避難。雖然只能乖乖配合，但無奈表示現場真的太悶熱。

另有名香港旅客汪先生，手拿小電扇狂吹。他表示這是他首次來台，準備搭火車去花蓮，遇上防空演習。由於香港沒有類似演習，讓他驚訝的問「是每天都會這樣（演練）嗎？」，但整體演練流程他覺得沒問題也很順暢。

此外，由於首度納入網路「降速」模擬，實際觀察旅客也多半表示，可以透過離線遊戲與連車站Wi-Fi解決，購票上也沒有出現太大問題。

台北車站外早有人力守候，並於演習開始前封閉電動門，疏散旅客從其餘出入口進入避難。記者孟嘉美／攝影
台北車站外早有人力守候，並於演習開始前封閉電動門，疏散旅客從其餘出入口進入避難。記者孟嘉美／攝影

由於網路受演練降速影響，車站自動售票機半小時內幾乎沒斷過。記者孟嘉美／攝影
由於網路受演練降速影響，車站自動售票機半小時內幾乎沒斷過。記者孟嘉美／攝影

台鐵總部配合演練疏散，結束後員工欲返回上班，卻得先大排長龍等電梯跟樓梯。記者孟嘉美／攝影
台鐵總部配合演練疏散，結束後員工欲返回上班，卻得先大排長龍等電梯跟樓梯。記者孟嘉美／攝影

車站大廳下午演習正式開始前已經全面清空。記者孟嘉美／攝影
車站大廳下午演習正式開始前已經全面清空。記者孟嘉美／攝影

演習開始前，旅客從站前公車下車後就會看到有民防人員在北車站外引導旅客進入避難。記者孟嘉美／攝影
演習開始前，旅客從站前公車下車後就會看到有民防人員在北車站外引導旅客進入避難。記者孟嘉美／攝影

下午2時20分左右北車商場一樓店家搶先拉下鐵門。記者孟嘉美／攝影
下午2時20分左右北車商場一樓店家搶先拉下鐵門。記者孟嘉美／攝影

演練結束後旅客興奮往上移動，等不及手扶梯重開，直接走上去。記者孟嘉美／攝影
演練結束後旅客興奮往上移動，等不及手扶梯重開，直接走上去。記者孟嘉美／攝影

台鐵人員溝通演習期間旅客疏散。記者孟嘉美／攝影
台鐵人員溝通演習期間旅客疏散。記者孟嘉美／攝影

民防人員協助宣導，請疏散旅客配合演練空襲避難掩護姿勢。記者孟嘉美／攝影
民防人員協助宣導，請疏散旅客配合演練空襲避難掩護姿勢。記者孟嘉美／攝影

旅客配合演練避難掩護姿勢。記者孟嘉美／攝影
旅客配合演練避難掩護姿勢。記者孟嘉美／攝影

大量旅客聚集B1雙鐵票閘口。記者孟嘉美／攝影
大量旅客聚集B1雙鐵票閘口。記者孟嘉美／攝影

地下道湧入大量人潮，雖空調正常運作，但現場體感溫度讓民眾手持電扇、扇子及手帕全出動。記者孟嘉美／攝影
地下道湧入大量人潮，雖空調正常運作，但現場體感溫度讓民眾手持電扇、扇子及手帕全出動。記者孟嘉美／攝影

演練期間，手扶梯停運、車站一樓熄燈。旅客席地而坐等待演練結束。記者孟嘉美／攝影
演練期間，手扶梯停運、車站一樓熄燈。旅客席地而坐等待演練結束。記者孟嘉美／攝影

城鎮韌性演習 台北車站 北市

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