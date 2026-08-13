北部地區城鎮韌性 演練防空疏散避難與行動網路降速應對

北部地區今天下午2時半至3時舉行城鎮韌性防空演習，這次特別在歷時半小時的防空疏散避難演練期間，加入「行動網路降速演練」，模擬因戰爭攻擊或極端災害下造成通訊受阻的情境。

北部地區涵蓋台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市以及宜蘭縣等北部7個縣市，下午展開城鎮韌性防空演習，各地縣市政府警察局派出大批員警在轄內各路口警戒，在歷時半小時的防空疏散避難演練期間，要求各式車輛緊靠路邊暫避，並引導路上行人進入室內避難，台北市城中區原本川流不息的車流、人流，在警報聲後淨空30分鐘。

而這次特別在歷時半小時的防空疏散避難演練期間，加入「行動網路降速演練」，模擬因戰爭攻擊或極端災害下造成通訊受阻的情境，警報聲響起後，「細胞簡訊」災防告警系統也同步響起，北部地區民眾4G與5G的手機行動網路大幅度降速，網路串流不停轉圈圈。

北部地區今天下午舉行城鎮韌性防空演習，這次特別在歷時半小時的防空疏散避難演練期間，加入「行動網路降速演練」，模擬因戰爭攻擊或極端災害下造成通訊受阻的情境，警報聲響起後，北部地區民眾4G與5G的手機行動網路大幅度降速，網路串流不停轉圈圈。記者許正宏／攝影