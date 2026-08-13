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圖輯／城鎮韌性演習民眾北車避難 感受首次網路降速演練

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習結束當下台北車站出入口尚未開放，民眾擠在出口前等待。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習結束當下台北車站出入口尚未開放，民眾擠在出口前等待。記者曾原信／攝影

北部城鎮韌性防空演習下午2時30分實施，台北車站配合演習，將大廳淨空，並安排民眾前往地下層避難，等待演習結束，本次演習首度實施網路降速，許多民眾前往地下層後，待在可收到WIFI訊號的定點等待演習結束。

北部防空「<a href='/search/tagging/2/城鎮韌性演習' rel='城鎮韌性演習' data-rel='/2/239567' class='tag'><strong>城鎮韌性演習</strong></a>」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，商店也配合關門。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，商店也配合關門。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站配合演習，將民眾疏散至地下，民眾靠著地下街店家鐵門等待演習結束。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站配合演習，將民眾疏散至地下，民眾靠著地下街店家鐵門等待演習結束。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，兩點半開始民眾發現手機連網出現問題。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，兩點半開始民眾發現手機連網出現問題。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，想進入的旅客一臉錯愕。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，想進入的旅客一臉錯愕。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始前台北車站大廳已淨空。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始前台北車站大廳已淨空。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習結束後於台北車站地下層等待民眾迫不及待往一樓移動。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習結束後於台北車站地下層等待民眾迫不及待往一樓移動。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始後網路速度陡降，民眾只能靠近有WIFI熱點地方使用手機。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始後網路速度陡降，民眾只能靠近有WIFI熱點地方使用手機。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，並引導民眾前往地下避難，由於電扶梯停駛，高鐵工作人員幫忙推娃娃車民眾下樓。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，並引導民眾前往地下避難，由於電扶梯停駛，高鐵工作人員幫忙推娃娃車民眾下樓。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始後網路速度陡降，網路測速軟體無法使用。記者曾原信／攝影
北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始後網路速度陡降，網路測速軟體無法使用。記者曾原信／攝影

城鎮韌性演習 韌性 演習

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