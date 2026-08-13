圖輯／城鎮韌性演習民眾北車避難 感受首次網路降速演練

北部城鎮韌性防空演習下午2時30分實施，台北車站配合演習，將大廳淨空，並安排民眾前往地下層避難，等待演習結束，本次演習首度實施網路降速，許多民眾前往地下層後，待在可收到WIFI訊號的定點等待演習結束。

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，商店也配合關門。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站配合演習，將民眾疏散至地下，民眾靠著地下街店家鐵門等待演習結束。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，兩點半開始民眾發現手機連網出現問題。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，想進入的旅客一臉錯愕。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始前台北車站大廳已淨空。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習結束後於台北車站地下層等待民眾迫不及待往一樓移動。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，演習開始後網路速度陡降，民眾只能靠近有WIFI熱點地方使用手機。記者曾原信／攝影

北部防空「城鎮韌性演習」下午兩點半開始，首次實施行動網路降速，台北車站於演習開始前封閉各出入口，並引導民眾前往地下避難，由於電扶梯停駛，高鐵工作人員幫忙推娃娃車民眾下樓。記者曾原信／攝影