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澎湖海龍蛙兵漢光演練滲透敵後 TAK即時回傳戰場圖像引導遠程火力打擊
「漢光42號」實兵演習進入「縱深防禦及持久作戰」階段，駐防澎湖的「海龍蛙兵」兩棲偵察營演練「離島特種偵察暨聯合火力打擊」，模擬特戰偵察小組以潛水方式登上目標島嶼，執行敵情蒐整及火力引導任務。
軍聞社報導，演練「離島特種偵察暨聯合火力打擊」的特戰官兵搭乘海龍艇與成功艇，採海上機動及水下滲透方式接近目標離島；偵察小組穿戴循環式水肺潛行登岸，深入目標區建立偵察據點，執行敵情蒐整及火力引導任務。
特戰官兵接獲任務後，分別研判敵情、海象及目標區地形，完成滲透航線、登陸位置及撤離計畫；任務艇抵達目標海域後，運用無人機先期偵蒐沿岸地形及敵軍警戒部署，偵察官兵隨後下潛祕密登陸，向預定偵察點機動，並運用無人機與觀測器材確認敵軍位置、兵力部署及重要設施座標。
偵察官兵獲取目標情資後，透過「部隊覺知應用套件」（TAK）即時回傳戰場圖像，框定火力射擊範圍，引導遠程火力對目標實施精準打擊。軍方指出，這項任務驗證「滲透、目標獲得、火力引導」作戰程序，同時也磨練兩棲滲透、特種偵察及聯合火力協同作戰能力。
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