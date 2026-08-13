還在狀況外？北市城鎮韌性防空演習警報聲大作 仍有民眾「逛大街」遭勸阻
台北市2026城鎮韌性演習今天下午2時30分至3時舉行，實施30分鐘防空疏散避難演練，同時演習納入行動網路降速演練，行動通訊網路無法使用。警報準時響起時，北市部分地區仍有民眾不知道正在演習，在路上行走，也有計程車未停靠路邊，被警方攔下。
城鎮韌性演習今天下午2時30分至3時舉行，實施30分鐘防空疏散避難演練，下午警報響起時，在士林市場附近，路上人車幾乎淨空，不過仍有一名女子，不知道演習，在巷內穿梭，民防人員發現，立即上前勸導，將她帶進室內。
對於今天的人車管制，有多少人違規或開罰？台北市警察局長林炎田指出，今天的這個狀況，警察局都會檢視各項疏散、違返的相關規定，在實習結束之後，會馬上統計，讓明年的演習更精進，這也是演習之後的SOP。
台北市長蔣萬安受訪也表示，相關的資訊還在持續的彙整，彙整完相關資訊，一定會做成檢討報告，來檢視每一次演練的環節，作為持續後續精進、改善的地方。
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