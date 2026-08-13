另類風景？防空演練網路限速難滑手機 民眾改看書、聊天打發時間

北市今天下午舉行防空演練，也是首次對於行動網路管制演習，演習開始後警方與民防人員迅速清空街上人車，台北市長蔣萬安今天也到士林區北藝中心周邊重點視察，警報響起後警方迅速將人、車引流到路邊，並請民眾到室內避難，由於網路限速大部分演習民眾沒有滑手機，多靠聊天、看書打發時間。

城鎮韌性（防空）演習今天下午14時30分到15時舉行，包含行動網路降速演練，實際觀察，在演期開始前半小時，各大重要路段陸續有警力提醒及勸導，警報響起後也將路人、車輛引導至一旁，不少民眾也趁勢進入周邊超商或捷運站避免站在街頭曬太陽等候。

而此次也針對行動網路降速，捷運站大門也拉起鐵門、關燈，車輛也停等一旁，不過民眾演習躲避期間不能使用手機打發時間，不少人除坐者乾等外，還有民眾看書、跟隔壁聊天打發時間，但還是有零星民眾利用慢速網路滑手機傳遞重要訊息。

此次也針對行動網路降速，捷運站大門也拉起鐵門、關燈，車輛也停等一旁，不過民眾演習躲避期間不能使用手機打發時間，不少人除坐者乾等外，還有民眾看書、跟隔壁聊天打發時間。圖／取自共訊

北市今天下午舉行防空演練，也是首次對於行動網路管制演習，演習開始後警方與民防人員迅速清空街上人車。圖／取自共訊