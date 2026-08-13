無人機買越多戰力越強？馬文君反問：進口零件台灣組裝也叫國防自主？

政府近年大力推動無人機產業，甚至以「下一個護國神山」定位，立委馬文君指出，無人機買得多、預算編得高，不代表戰力就高。她認為，無人機採購應回歸年度預算，採小批量、多批次方式，讓部隊實際使用後再滾動修正，避免「採購先行」反而綁死國防產業發展。

馬文君說，她在「台灣發展無人載具政策公聽會」就強調，在野黨支持無人載具、國防自主，也支持台灣產業投入，但反對在技術未充分驗證、監督不足的情況下，就以大筆特別預算大量採購。

她指出，目前台灣無人機涉及抗干擾導航、加密資料鏈、光電模組、馬達及推進系統等核心零組件，仍有不少仰賴進口，若只是進口零件再於台灣組裝，卻將其包裝成國防自主，「只是把組裝當自主」。

馬文君認為，軍用無人機真正重要的並非「能飛就好」，而是面對GPS欺騙、資料鏈干擾、電子戰壓制及反無人機火力時，是否仍能完成作戰任務。因此軍方採購不應一次把多年規格與數量定死，而應採「小批量、多批次、快速改版」，經過測試及部隊實際使用後，再依需求調整。

她尤其質疑無人機特別預算的必要性，應回歸年度預算制度，逐年檢驗前一批無人機的性能、價格及技術進步程度，再決定下一批採購方式與數量。如此一來，也能讓國內廠商持續研發升級，而非因多年期特別預算一次定案，導致未來幾年的市場、規格及技術路線被綁住。

馬文君說，以烏克蘭戰場為例，無人機技術能快速進化，關鍵在於戰場持續回饋、不斷修正。台灣若真要扶植無人機產業，更應建立「驗證、使用、回饋、升級」的採購機制，而不是一次把數年預算編滿。

她強調，無人機可以成為國防戰力，但不能以「護國神山」之名包裝高額預算。台灣真正需要的不是大量採購後堆放的無人機，而是掌握關鍵技術、具備在地生產能力，並且「能打、能用、能持續升級」的無人機。