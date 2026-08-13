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漢光演習宜蘭軍民演練封阻雪隧 全殲意圖北進共軍

中央社／ 宜蘭縣13日電

國軍漢光42號實兵演習第9天，宜蘭今天進行雪山隧道封阻縮短距離實兵演練，高工局與國軍蘭陽作戰分區等單位模擬在雪山隧道內設置3道阻絕設施，軍民協力防止共軍部隊通行雪隧進犯台北，陸軍隨後誘敵深入雪隧，共軍遭到全數殲滅。

宜蘭縣2026城鎮韌性演習上午在高公局頭城工務段舉行「雪山隧道封阻縮短距離實兵演練」，中央及地方政府相關部門皆派員到場，現場亦有外籍人士到場觀摩。

高公局頭城工務段長林大順表示，由於時值暑假期間，雪隧車流量大，因此演習使用頭城工務段廣場模擬演練，模擬敵方來襲由工務段特種防護團與軍方共同執行阻絕，也針對路面坑洞進行緊急修補，並將路權移交給軍方，演練驗證國道應變韌性。

演練情境配合城鎮韌性演習0至4階段，分別為狀況應處、備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、濱海打擊及灘岸戰鬥，以及縱深防禦暨持久作戰階段。

中央社記者現場觀察，頭城工務段的特種防護團配合國軍備戰需求，在聯合反登陸、濱海打擊及灘岸戰鬥階段於雪山隧道16K、18K與20K路段設置3道阻絕，並緊急搶修因爆炸而產生的路面坑洞，隨後將雪隧交由軍方接管，現場部署的國軍部隊為陸軍蘭指部及陸軍步兵153旅等，除現役軍人外，亦有教召的後備軍人參與。

每道組由外而內分別為鏈式鐵絲網、報廢舊料、紐澤西護欄以及報廢車輛所構成，軍方另外以鋼刺蝟加強阻絕設置，每一道阻絕之間仍留下一個車道寬的空間通行。

陸軍蘭指部派出戰術型近程無人機實施戰場偵查，當偵獲共軍機甲部隊逼近雪山隧道後，由輕型戰術輪車引誘共軍部隊進入雪隧，陸軍的沉浸式FPV無人機自隧道內飛出對共軍車隊進行第一波打擊，削弱共軍戰力，隨後在隧道內的20K第一道阻絕進行首波交戰。

雙方皆以步、機槍發射空包彈的形式，模擬交戰情況，並投擲煙霧彈掩護各自部隊行動，使得現場槍聲大作、煙霧瀰漫，地面隨處可見彈殼，兩軍皆有官兵傷亡。

由陸軍官兵扮演，以紅色頭盔布識別的共軍假想敵在傷亡慘重下，仍接近16K的第三道阻絕，陸軍官兵最終在第三道阻絕處，全殲意圖通過雪隧的共軍部隊，鞏固國軍北台灣防線。

雪隧 漢光 漢光演習

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