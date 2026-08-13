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兩棲偵察營漢光協同作戰訓練 TAK引導遠程火力打擊

中央社／ 台北13日電

國軍漢光42號實兵演習進入縱深防禦與持久作戰階段，軍聞社今天報導，第一作戰區兩棲偵察營昨天實施「離島特種偵察暨聯合火力打擊」操演，並透過TAK套件即時回傳戰場圖像、框定火力射擊範圍，引導遠程火力對目標實施精準打擊，驗證協同作戰能力。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，目前已進入「縱深防禦與持久作戰」階段，軍聞社報導，負責澎湖地區防務的第一作戰區兩棲偵察營昨天實施「離島特種偵察暨聯合火力打擊」操演，特戰官兵搭乘海龍艇與成功艇，採海上機動及水下滲透方式接近目標離島；偵察小組穿戴循環式水肺潛行登岸，深入目標區建立偵察據點，執行敵情蒐整及火力引導任務。

軍聞社提到，獲取目標情資後，偵察官兵透過「部隊覺知應用套件」（TAK）即時回傳戰場圖像，框定火力射擊範圍，引導遠程火力對目標實施精準打擊，驗證「滲透、目標獲得、火力引導」作戰程序，磨練兩棲滲透、特種偵察及聯合火力協同作戰能力。

另外，資通電軍指揮部昨天也實施機動微波系統架設演練，模擬站台設施遭敵火力打擊受損，通資部隊立即啟動備援機制，並結合公民營通信資源，運用機動微波裝備迅速接替骨幹電路，確保重要情資及作戰指管命令持續傳遞。

演練期間，面對固定通資節點失效等突發狀況，官兵迅速前往戰術位置，秉持「迅速、確實、專業」原則，依序實施天線架設、電源啟動作業，並進行電台測試與系統連線，透過嚴謹程序與密切分工，順利完成機動微波系統架設，成功介接公民營通信資源、構築多元備援路由，有效持續維持戰場通聯能量。

此外，為結合城鎮地形實施人裝隱蔽，通資部隊亦穿著新式環境迷彩服，有效降低遭敵偵蒐風險，展現高韌性指管與防護能量，強化整體通資網路韌性。

漢光 演習 澎湖

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