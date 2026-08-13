台灣海上生命線怎麼守？海軍海巡首度實兵護送物資

「漢光42號演習」進入反封鎖護航階段，海巡署昨天首度與海軍以實兵演練方式，執行海上「聯合反封鎖護航」任務。海巡出動「台中艦」、「八里艦」及2艘100噸級巡防艇，在台灣東部演訓海域與海軍軍艦會合，護送載運重要戰略物資的商貨輪，分別安全進入花蓮港及蘇澳港。

海巡署表示，這是海巡與海軍首次以實兵方式演練海上護送關鍵戰略物資入港，重點在驗證戰時若海上航道遭封鎖或威脅，海巡如何由平時執法勤務迅速轉換為戰時任務，並與海軍共同維持海上運輸生命線。

演練過程中，海上即時畫面及情監偵資訊同步傳回海巡署應變指揮中心，由國安會副秘書長李問與海洋委員會主委管碧玲共同主持任務管制會議，掌握護航船團動態及海上情勢。

海巡署指出，漢光演習期間，除這次反封鎖護航外，海巡安平級巡防艦也進行艤裝，輕快兵力演練緊急出港，另配合阿帕契直升機分散部署降落海巡據點，以及重要據點防衛等課目；漢光演習海巡共參與33項操演，從4月兵推、中央聯合應變中心指揮系統對接，到此次實際護送戰略物資進港，持續驗證與國軍的平戰轉換機制。

海巡署表示，面對中國持續在台灣周邊海域進行灰色地帶襲擾，未來將持續透過聯合情監偵掌握海上動態，部署岸海勤務，並與國軍協同應處，確保海上航道及國家安全。