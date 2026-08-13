影／賴總統視察新北城鎮韌性演習 籲國人不能單純依賴外人

賴清德總統今天上午前往新北市土城視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習─民生配售演練」，了解民間賣場物資配售站的作業情況。陪同視察的除了新北市長侯友宜及內政、外交和國防部長，還有包括AIT美國在台協會處長谷立言在內的多國外交使節。賴總統表示，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會的關心，我們不是單獨面對區域地緣政治的變化，但台灣絕對不能不做好準備、單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

賴總統說，他上任後，除了在總統府成立全社會防衛韌性委員會推動社會的韌性，也特別把過去地方政府所進行的萬安演習跟民安演習合併為城鎮韌性演習，今年比較特別，今年的城鎮韌性演習，特別把天數從一天增加為兩天，並且把城鎮韌性演習配合國軍最重要的年度漢光演習來演練，也就是說，在相同的狀況之下，國軍站在第一線進行軍事演習，地方政府進行全社會防衛韌性演習。

賴總統表示，國軍守護國家安全，而地方政府、民間社團則維持社會安定，讓不管是天災地變，或者是地緣衝突發生的時候，我們社會的衝擊能夠降到最低，也敬請大家能夠支持，因為這個是一個必要的演習。

賴總統指出，當我們多一份演習，就多一份韌性；當韌性多一份的時候，事情發生，社會就可以多一份安定，我們的生活就可以減少一份衝擊。我們絕對不可能不做準備，純粹依賴外人。古有云「不怕一年無事，只怕一時無準備。」我們就是秉持這樣的精神，做好準備，我們就不怕任何的事情發生，當我們做好準備的時候，自然而然事情就不會發生，請大家一起加油。

賴清德總統（左三）今天上午前往新北市土城視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，了解民間賣場物資配售站的作業情況。演習結束後，賴總統一一向包括AIT美國在台協會處長谷立言（左四）在內的各國外交使節握手致意。記者杜建重／攝影

賴清德總統（右三）今天上午前往新北市土城視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習」聽取簡報。陪同視察的除了新北市長侯友宜（右四）及內政、外交和國防部長，還有包括AIT美國在台協會處長谷立言（右二）在內的各國外交使節。記者杜建重／攝影