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新北演練民生必需品配售 1129處配售站、民間賣場雙軌啟動

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
大全聯土城店設置「物資提領櫃台」，模擬緊急命令發布後，由民間通路協助民生必需品配售。記者張策／攝影
大全聯土城店設置「物資提領櫃台」，模擬緊急命令發布後，由民間通路協助民生必需品配售。記者張策／攝影

新北市今天進行2026城鎮韌性演習，並在大全聯模擬民生必需品配售作業。新北市經發局長盛筱蓉表示，緊急命令發布後，除原有地方配售站外，今年首度加入民間通路及線上預訂、無接觸取貨機制，新北全市共規畫1129處地方配售站，每站原則上服務不超過2000人，民眾可透過智慧物資管理平台預約，再到指定門市領取食米、食用油、食用鹽及嬰兒配方食品等物資。

今天演練現場，包括總統賴清德、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍，以及多國駐台使節均到場視察。新北市長侯友宜較早抵達現場，先進入場內掌握演練狀況，隨後再至門口迎接賴清德。兩人在賴抵達及活動結束時均有握手致意，其餘演練過程互動不多。

經發局說明，民生必需品配售依「全民防衛動員準備法」及「民生必需品短缺時期配售辦法」辦理，法定配售品項包括食米、食用油、食用鹽、嬰兒及較大嬰兒配方食品等。當行政院核定公告啟動配售後，中央將配送物資至各縣市，由地方政府及民間通路共同執行。

新北市目前共規畫1129處地方配售站，由29區公所依人口及場域空間配置，每處配售人口原則上不超過2000人。今年並首度加入民間通路共同配售，希望利用既有超市、量販店據點及庫存，提高民眾領取便利性及物資調度效率。

民眾可進入智慧物資管理平台，以健保卡、自然人憑證、行動自然人憑證或簡訊OTP完成身分認證，再選擇所需物資、指定取貨門市及取貨人。預訂完成後，系統會以簡訊通知，取貨前也會再次提醒。

系統操作方式參考過去三倍券、五倍券模式，降低民眾使用門檻，1人最多可綁定4人，家中長輩或孩童若不方便操作，也可由家人協助預訂。

民眾到指定門市後，出示身分證件，由店員以POS機掃描證件條碼確認資料，再依預訂內容發放物資。若門市提前收到預訂資料，也可先行打包，減少民眾現場等候時間；外籍人士則可透過居留證進行身分核對及領取。

以今天演練的大全聯門市為例，依平均每人約2分鐘完成領取作業估算，單日約可服務900人，門市初步規畫約2000份物資存放空間。當日現場庫存包括4公斤食米約350包、1公升食用油約400份、1公斤食鹽約160包及嬰兒奶粉約10罐，若緊急命令發布，將配合中央進行商品調度及販售管制。

經發局也模擬網路中斷情境，若屬1天內短暫斷網，門市可透過POS機離線作業，使用既有預訂名單持續發放；若通訊長時間中斷、民間通路無法維持配售，則將停止民間門市配售，改由市府及地方配售站接手。

經發局指出，目前仍有幾項挑戰須持續處理，包括如何避免民眾在民間通路及地方配售站重複領取、網路中斷後如何重新分配配售名冊，以及戰時或重大緊急狀況下，民間業者是否仍能維持營業。現場也提出，未來可評估利用郵局既有人力、據點、倉儲及物流體系，作為備援配售管道。

外交部長林佳龍（左）、國防部長顧立雄（中）等中央部會首長到場參與城鎮韌性演習。記者張策／攝影
外交部長林佳龍（左）、國防部長顧立雄（中）等中央部會首長到場參與城鎮韌性演習。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（中）在演練現場與美國在台協會處長谷立言（右）交談。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）在演練現場與美國在台協會處長谷立言（右）交談。記者張策／攝影

演練模擬緊急時期民生必需品發放，工作人員依民眾預訂內容發放食米等物資。記者張策／攝影
演練模擬緊急時期民生必需品發放，工作人員依民眾預訂內容發放食米等物資。記者張策／攝影

總統賴清德（右二）、新北市長侯友宜（左二）及美國在台協會處長谷立言（右一）等人視察民生必需品配售演練。記者張策／攝影
總統賴清德（右二）、新北市長侯友宜（左二）及美國在台協會處長谷立言（右一）等人視察民生必需品配售演練。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（中）今前往大全聯土城店視察民生必需品配售演練。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今前往大全聯土城店視察民生必需品配售演練。記者張策／攝影

新北市在大全聯土城店演練民生必需品配售，模擬民眾至櫃台核對身分並領取物資。記者張策／攝影
新北市在大全聯土城店演練民生必需品配售，模擬民眾至櫃台核對身分並領取物資。記者張策／攝影

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