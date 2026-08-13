漢光演練因應大量傷患 軍方啟用「電子傷票」燈光辨傷情

漢光演習進行到第9天，第三作戰區後勤部隊演練大量傷患的後送機制，軍方此次也啟用「電子傷票」結合「智慧醫療整合系統」，更完整追蹤傷患的治療經過；地區軍醫院也派出「前進外科小組」的外科醫療團隊和全套手術設備，及時為傷患提供更完整急救治療。

10天9夜的漢光演習進行到第9天最後階段的「縱深防禦及持久作戰」階段，第三作戰區後勤部隊演練因應大量傷患的「兩段三級」後送機制，根據演習想定戰況，大量傷患從前線的營級急救站後送急救責任醫院過程中，因道路阻塞或醫院過滿，經回報後勤中心後轉送至後送傷患後送開設在地下設施的管制站暫時收容，避免再次遭到敵火攻擊傷害。

在傷患管制站處理過程中，部分重傷傷患由國軍醫院派出的前進外科手術小組進行手術及損害控制，維持最基本的生命徵象，在等待後送更完整的醫療院所救治。

第三作戰區這次也啟用「電子傷票」，掛在傷患身上的電子傷票以燈光顯示傷情，可和透過「智慧醫療整合系統」，對傷患進行檢傷分類及後續追蹤。

據現場觀察，傷患在一級急救站建立病歷後，醫療系統馬上可看到傷患，後續各站檢傷分類人員只要透過手機app就可掃描，就可在醫療資訊平台上顯示傷患的個人基本資料、傷情、受傷部位及處置情況，後續的治療也可填寫、隨時更新醫療進度。

軍方表示，過去由填寫紙本傷票進行檢傷分類及建立傷患資料，相當耗時，使用電子傷票結合資訊醫療系統，可提高追蹤效率。萬一戰時遭遇網路斷網，則會回歸紙本傷票、無線電聯繫及傳真等傳統備援機制。

另一方面，軍方此次再次出動過去曾在城鎮韌性演習等場合驗證的「前進外科小組」（FRSD），由軍醫院派出專科外科醫師、護理師、麻醉醫師及全套外科手術設備，完成開設後可對傷患進行手術治療，必要時也可透過視訊與急救責任醫院專科醫師進行線上視訊指導，提高傷患生還機率。

軍方表示，目前在第三作戰區已建立6個前進外科小組，對於宜蘭、雙北及桃竹地區提供緊急醫療支援。

第三作戰區後勤部隊演練大量傷患的後送機制，軍方啟用「電子傷票」，更完整追蹤傷患的治療經過。電子傷票以紅、黃、綠、黑的燈光顯示傷情，可和透過「智慧醫療整合系統」，對傷患進行檢傷分類及後續追蹤。記者李人岳／攝影

第三作戰區後勤部隊演練大量傷患的後送機制，軍方啟用「電子傷票」，更完整追蹤傷患的治療經過。輕傷傷患胸口掛著的電子傷票，以綠色燈號顯示傷情，可和透過「智慧醫療整合系統」，對傷患進行檢傷分類及後續追蹤。記者李人岳／攝影