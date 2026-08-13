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漢光42號演習...高公局模擬雪隧遭敵軍攻擊 國軍奮力阻斷場面逼真

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影

演練戰術不卡交通，漢光42號演習今天針對北宜交通要道「國道5號雪山隧道」展開防禦操演，考量暑期的觀光車流量，高公局頭城工務段特別將場地移至工務段廣場，搭設大型拱門擬真還原隧道情境，聯手國軍實施阻絕防衛與毀損路面快速搶通，精準驗證戰事發生的應變效率。

雪山隧道身兼連接北部與東部的重要戰略樞紐，其安全維護向來是防衛作戰中的關鍵環節。為了兼顧國道順暢與戰備演練，高公局頭城工務段發揮創意，在廣場架設大型拱門，藉此重現隧道場景，並配置指示燈號與交通錐，完整還原隧道的實際路況，讓國軍與軍民聯防能順利構築防線。

演練設定敵方試圖強佔雪隧出口，現場發射煙幕掩護，國軍官兵隨即全副武裝進入陣地，靈活運用現場車輛與路側設施進行火網交叉警戒，防護團也預先在部分車道布設阻絕設施，全力阻斷敵軍推進。

除了隧道安全防禦，演練同時模擬國道主線遭炸彈波及、造成大面積路面凹陷的急迫狀況，特種防護團於獲報後迅速進駐，調派近20多名工程人員與挖掘機等重型機具挺進現場，以級配材料與刨除料，並於40分鐘內填補坑洞，展現高效能的道路維修硬實力，並迅速移交路權給高公局，守護交通動脈。

高公局頭城工務段長林大順表示，這次演練聚焦於防護團集結、阻絕設置與急救搶修等三大項目，透過實地操作，確認工程單位在完成修復後，能無縫將路權移交軍方指揮，確保重要運輸動脈在關鍵時刻維持運作。

漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，演練場面逼真。記者戴永華／攝影

漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，演練場面逼真。記者戴永華／攝影

漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影

漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
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漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影
漢光42號演習登場，高公局模擬北宜交通要塞「國5雪山隧道遭敵軍攻擊」，國軍與阻絕車奮力阻斷，煙霧四起，演練場面逼真。記者戴永華／攝影

雪隧 演習 漢光

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