漢光42號第9天！大甲街頭實戰模擬戰車直升機 地空聯擊掃蕩敵軍

國軍「漢光42號」演習實兵演練進入第9天，各作戰區持續依敵情狀況推演進程。陸軍第五作戰區234旅今天在大甲中山路附近公開場域，執行「要點守備」演練課目，模擬敵軍實施空機降突襲；國軍迅速編組城鎮抵抗陣地，並出動CM-11戰車、雲豹八輪裝甲車及陸航AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，展開地空聯合打擊與強勢掃蕩，成功驗證城鎮縱深防禦能力。

第五作戰區表示，因應敵情發展，今日演練採「連續狀況」推演，重點檢驗部隊的指揮管制、跨兵種協同以及核心要域防護能力；演練現場參演兵力約100餘人，戰鬥部隊靈活運用台中大甲地區的城鎮地形築成堅固防禦陣地，運用多重火網阻絕敵軍推進。

在大甲街頭的演練，開始時先由CM-11戰車轟鳴駛入戰場對敵實施火力壓制，隨後操作攻擊無人機進行戰術偵蒐與火力支援；緊接著CM-34（30公厘機砲型）及CM-33八輪裝甲車迅速推進，進行兵火力增援與正面掃蕩，展現城鎮作戰高度的戰場應變與持續作戰效能。

同時為展現地空聯合打擊韌性，並一舉殲滅被拘束圍困的敵軍，地面部隊在遭遇強烈抵抗時，同步請求陸航AH-1W攻擊直升機臨空進行精準火力增援，充分發揮「地空聯合打擊」能量，成功將進犯敵軍全數強勢制壓與消滅。

第五作戰區強調，國軍將持續秉持「實戰化」訓練要求，透過漢光演習各項貼近實境的演訓，持續精進縱深作戰機制，進一步提升守備部隊的應變能量與關鍵基礎設施（核心要域）防護韌性，確保防衛作戰任務順利遂行，築牢台海安全防線。

在大甲街頭的演練，開始時先由CM-11戰車轟鳴駛入戰場對敵實施火力壓制。記者黃仲裕／攝影

陸軍第五作戰區今天在大甲街頭執行漢光42號演習「要點守備」演練課目，模擬敵軍實施空機降突襲。記者黃仲裕／攝影

陸軍第五作戰區今天在大甲街頭執行漢光42號演習「要點守備」演練課目，模擬敵軍實施空機降突襲。記者黃仲裕／攝影

陸軍第五作戰區今天在大甲街頭執行漢光42號演習，陸航AH-1W攻擊直升機臨空進行精準火力增援。記者黃仲裕／攝影