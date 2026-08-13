北市光復橋周邊凌晨砲聲頻傳 里長：演習過程

2026城鎮韌性演習今天下午在台北登場，萬華區民眾反映凌晨聽聞爆炸聲，當地網路社群也引發討論，里長表示，事前已透過廣播宣導像空包彈、煙霧彈都為演習過程。

有網友在社群平台臉書（Facebook）社團發文，凌晨1時許一直聽見爆炸聲，貼文詢問是否為漢光演習的一部分。網友紛紛回應，「東園街這邊聽的很清楚，也太大聲了吧」、「要說不錯還是擾民啊，真是矛盾」。

當地里長告訴中央社記者，今天凌晨約1時30分有聽見街頭有空包彈聲音，光復橋附近也有聽到砲聲。里長說，事前已接獲區公所通知，並多次透過廣播、通知單向民眾宣導，並告訴里民「聽到空包彈聲音不要怕，是在演習」。轄區警方未接獲相關報案，警方提及里長在演習前已多次透過廣播宣導。

社團管理員12日曾發文提醒，萬華區將有演習及交通管制措施，從12日晚間11時至隔天上午5時，光復橋至麥當勞西園店前的西園路部分路段禁止通行，演習期間現場將使用空包彈及煙霧彈，附近居民如果聽到槍聲或看到煙霧勿驚慌，都是演習的一部分。

憲兵指揮部12日晚間11時至今晨2時，擇定連接新北板橋、台北萬華的光復橋實施守備作戰及阻絕演練，演練範圍除光復橋體本身外，也向萬華方向延伸約600公尺到西藏路、西園路二段交叉口，強化台北衛戍區安全。