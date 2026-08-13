雪隧演練關鍵基礎設施防護 防護團及軍方保護隧道阻絕敵軍

宜蘭縣2026城市韌性全民防衛動員演練今天上午在頭城工務段登場，高公局與軍方針對國道5號雪山隧道進行關鍵基礎設施防護及實兵演練，模擬敵情威脅下的隧道封阻、道路搶修、軍民協同防護及傷員後送等情境，強化重要交通設施的應變能力。

頭城工務段段長林大順表示，今天演練模擬敵方來襲情境，工務段特種防護團將與軍方共同執行阻絕任務。演練過程中，若發現道路出現坑洞等狀況，防護團將立即進行搶修，完成道路基本維護後，再將路權移交軍方接續執行防護任務。

軍方此次則動員14天教召官兵及現役軍人參與，演練重點包括重要交通設施防護及戰場應變，派出單軸戰術型無人機進行偵察以及自殺無人機進行攻擊，也演練作戰過程中如何將傷員運送到後方。

此次演練透過高公局、地方工務單位與軍方協同操作，模擬重要交通節點遭遇突發威脅時，從道路搶修、交通設施封阻、軍方接管到傷員後送的完整應變流程，藉此檢視軍民協同及關鍵基礎設施防護能力。

宜蘭縣2026城市韌性全民防衛動員演練上午在頭城工務段舉行，軍方出動單軸戰術型無人機進行偵察。記者鄭超文／攝影

宜蘭縣2026城市韌性全民防衛動員演練上午在頭城工務段舉行，軍方動員14天的教召官兵以及職業軍人進行防護演練。記者鄭超文／攝影

宜蘭縣2026城市韌性全民防衛動員演練上午在頭城工務段舉行，軍方動員14天的教召官兵以及職業軍人進行防護演練。記者鄭超文／攝影

宜蘭縣2026城市韌性全民防衛動員演練上午在頭城工務段舉行，軍方動員14天的教召官兵以及職業軍人進行防護演練。記者鄭超文／攝影