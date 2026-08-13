視察新北城鎮韌性演習 賴清德：不能單純依賴外人、自己要做好準備

賴清德總統今赴新北市視察2026城鎮韌性演習，最後一站前往大全聯視察民間賣場物資配售站演練。賴清德肯定新北市政府與民間準備完善，並表示，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會關心，「我們不是單獨面對區域地緣政治的變化」，但台灣絕對不能不做好準備、單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

賴清德表示，台灣每年都會經歷颱風，每隔幾年也可能遭遇地震，國軍除建軍備戰、守護國家安全，多年來也投入救災工作；地方政府面對颱風、地震，同樣持續進行相關韌性演習。

賴清德指出，他上任後在總統府成立全社會防衛韌性委員會，並將過去地方政府進行的萬安、民安演習整合為城鎮韌性演習。今年更將演習從1天增加至2天，並配合國軍漢光演習進行，讓國軍在第一線進行軍事演習的同時，地方政府及民間團體共同進行全社會防衛韌性演練。

賴清德說，目的就是希望國軍守護國家安全，地方政府與民間共同維持社會安定，不論未來面對天災、地震或地緣衝突，都能將社會受到的衝擊降至最低。

賴清德今天視察新北市演習，包括備援指揮中心、緊急醫療準備，以及民間賣場物資配售站。他特別感謝新北市長侯友宜率領市府團隊，表示每一站都能看到新北市政府與民間做好準備，在中央指揮下共同合作，「成效非常好」，現場並邀請與會者給予新北市府團隊掌聲。

針對物資配售演練，賴清德表示，目前配售系統採取雙軌方式，除政府設置公家配售站，也結合民間賣場設置配售站，智慧系統也已建置完成，並針對各種可能發生的情況進行演練。他認為，透過中央、地方合作及政府、民間攜手，可持續強化社會韌性，在狀況發生時維持政府運作，也降低民眾生活受到的衝擊。

賴清德也提醒，今天下午2時30分至3時將進行防空演習，演習地區民眾的行動通訊可能受到影響或降速，出入也可能有所不便，希望民眾諒解並支持。他說，「當我們多一分演習，我們就多一分韌性」，社會韌性增加，事情發生時社會就能多一分安定，生活也能少一分衝擊。

賴清德最後表示，此次演習也有各國駐台使節參與，顯示台灣安全及台海和平穩定受到國際社會高度關心，「得道者多助，得不孤必有鄰」，台灣並非單獨面對區域地緣政治變化，而是國際社會共同關心及面對。

不過賴清德強調，「我們絕對不能夠不做好準備，單純依賴外人，這是不可能的。」他也引用侯友宜稍早所說「不怕百年無事，只怕一日沒有準備」，強調台灣應秉持這樣的態度做好準備，「當我們做好準備的時候，自然而然事情就不會發生」。