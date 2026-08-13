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漢光演練2段3級衛勤 驗證傷患處置流程與電子傷票

中央社／ 桃園13日電

國軍漢光42號實兵演習今天進入第9天，國軍衛勤單位上午於桃園演練大量傷患處置，模擬部隊遭嚴重打擊產生傷患，藉此驗證衛勤「2段3級」機制串聯是否正常及前進外科手術小組（FRSD）運作；軍醫局研發的「電子傷票系統」也投入驗證，提升救護統計與追蹤效率。

國軍漢光42號實兵演習5日至14日一連10天9夜實施，目前已進入「縱深防禦與持久作戰」階段，國軍衛勤單位今天上午於桃園一帶，模擬某部隊遭受嚴重打擊產生大量傷患，官兵先以「單兵個人急救包」自救互救，當一級營救護站能量不足時，即透過用兵後勤系統申請支援救護車接應。

衛勤分為「2段3級」，這次演練為驗證「第一級單位衛勤」、「第二級地區衛勤」、「第三級國軍醫院」的串聯是否正常。中央社記者實地前往採訪，演練開始時模擬傷患自營級救護站後送至急救責任醫院途中，因道路受阻無法直達，後勤中心隨即調派轉送至「傷患後送管制站」進行戰時收容，針對中、重傷患，由國軍醫院派出的「前進外科手術小組（FRSD）」實施損傷控制、穩定生命徵象，待道路搶通後再轉送至國軍醫院或急救責任醫院進行後續處置。

據了解，負責北台灣救災及防務的第三作戰區目前設有6組FRSD，分別由三軍總醫院、松山分院及桃園總醫院派遣，分布於宜蘭（2組）、雙北（1組）、桃竹（3組）等關鍵節點，能有效補強營救護站至國軍醫院間的醫療緩衝，大幅提升傷患存活率。

值得注意的是，這次演練特別驗證軍醫局與科技廠商合作研發的「電子傷票」與「智慧醫療整合系統」，相較於傳統紙本傷票耗時，電子傷票在一級營救護站建立後，一至三級衛勤單位均可即時掌握傷患的單位、階級與檢傷分級以及病患流向，甚至傷員狀況也能在指揮所電腦上一覽無遺；此外，若戰時網路受阻，軍方亦具備備援機制，可立即切換回紙本、無線電以及傳真通報，確保衛勤指管不中斷。

電子傷票主要區分綠色（無大礙）、紅色（手術處理）、黃色（現場診治）及黑色（死亡），在傷患進入管制站時在檢傷分類組透過手機應用程式（APP）掃描，再視傷員狀況進入手術組、救護組；今天的演練現場也配置術後恢復組、行政組、軍醫零附件修理組。

漢光 實兵 國軍

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