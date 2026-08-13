賴清德、谷立言、侯友宜前往雙和醫院 視察城鎮韌性演習

賴清德總統今天上午與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。此次演習因應複合式天然災害與地緣政治緊張情勢帶來的灰色地帶威脅，公私協力築防線，攜手中央與民間和市民共同守護家園。

新北市政府配合中央「2026城鎮韌性演習」訓令與漢光42號實兵演練，今天隆重展開「2026年城鎮韌性全民防衛動員演習」。演習整合市府動員、戰綜及災害防救三會報體系，採實人、實物、實地、實景之實作方式，驗證戰時與緊急狀況下，維持政府核心機能與社會民生運作的強韌韌性。

此次演習以高強度之「灰色地帶侵擾、認知作戰、關鍵基礎設施遭破壞」等情境想定，涵蓋「民力訓練暨運用」、「重要民生物資盤整暨配送」、「能源及關鍵基 礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」五大主軸，驗證面臨災難或緊急狀況時，民防、災防體系執行保護民眾能力，維持政府及社會民生核心功能持續運作。

新北市長侯友宜表示，「安全是城市發展的基石。新北市將持續配合中央政策，結合全民防衛動員準備法與災害防救法，深化跨域及軍民聯合應變機制，致力打造一個安居樂業的韌性城市，新北市有404萬市民，是全台灣人口最多的城市，從民力訓練暨運用、物資盤整配送、關鍵基礎設施防護、醫療救援到資通與交通安全，全面進行跨局處與公私協力的整備。

演習期間亦引進台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、替代役男、志工團體，落實資安攻防、CBS細胞廣播發布及斷網狀況下應變機制，透過定期演練、精進標準作業程序，讓全民防衛與城鎮韌性不只是口號，而是每一位市民日常生活中的具體實踐，全力守護市民生命財產安全。

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者胡經周／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影