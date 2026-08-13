快訊

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

川普賣「貼文搶先看」挨告！違憲理由曝光 川普媒體未列入被告

「啦啦隊女神」河智媛前老闆遭砍死！凶嫌出庭坦承傷害致死、家屬控殺人

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德、谷立言、侯友宜前往雙和醫院 視察城鎮韌性演習

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今天上午與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。此次演習因應複合式天然災害與地緣政治緊張情勢帶來的灰色地帶威脅，公私協力築防線，攜手中央與民間和市民共同守護家園。

新北市政府配合中央「2026城鎮韌性演習」訓令與漢光42號實兵演練，今天隆重展開「2026年城鎮韌性全民防衛動員演習」。演習整合市府動員、戰綜及災害防救三會報體系，採實人、實物、實地、實景之實作方式，驗證戰時與緊急狀況下，維持政府核心機能與社會民生運作的強韌韌性。

此次演習以高強度之「灰色地帶侵擾、認知作戰、關鍵基礎設施遭破壞」等情境想定，涵蓋「民力訓練暨運用」、「重要民生物資盤整暨配送」、「能源及關鍵基 礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」及「資通、運輸及金融網絡安全」五大主軸，驗證面臨災難或緊急狀況時，民防、災防體系執行保護民眾能力，維持政府及社會民生核心功能持續運作。

新北市長侯友宜表示，「安全是城市發展的基石。新北市將持續配合中央政策，結合全民防衛動員準備法與災害防救法，深化跨域及軍民聯合應變機制，致力打造一個安居樂業的韌性城市，新北市有404萬市民，是全台灣人口最多的城市，從民力訓練暨運用、物資盤整配送、關鍵基礎設施防護、醫療救援到資通與交通安全，全面進行跨局處與公私協力的整備。

演習期間亦引進台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、替代役男、志工團體，落實資安攻防、CBS細胞廣播發布及斷網狀況下應變機制，透過定期演練、精進標準作業程序，讓全民防衛與城鎮韌性不只是口號，而是每一位市民日常生活中的具體實踐，全力守護市民生命財產安全。

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者胡經周／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者胡經周／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影
賴清德總統今與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。記者王長鼎／攝影

谷立言 雙和醫院 侯友宜 城鎮韌性演習 演習

延伸閱讀

城鎮韌性演習台東演練 逾百台鐵旅客擠月台通道

漢光42號演習 澎湖後備攜手慈濟演練救濟站開設

城鎮韌性演習花蓮登場 洽公、逛街民眾均配合撤離

漢光演習馬防部通訊韌性驗證 確保指揮管制不中斷

相關新聞

賴清德、谷立言、侯友宜前往雙和醫院 視察城鎮韌性演習

賴清德總統今天上午與美國在台協會處長谷立言及新北市長侯友宜前往雙和醫院視察中央、地方、民間三方合力演練城鎮韌性演習，在地下停車場演練戰時緊急醫療中心。此次演習因應複合式天然災害與地緣政治緊張情勢帶來的灰色地帶威脅，公私協力築防線，攜手中央與民間和市民共同守護家園。

台灣海上生命線怎麼守？海軍海巡首度實兵護送物資

「漢光42號演習」進入反封鎖護航階段，海巡署昨天首度與海軍以實兵演練方式，執行海上「聯合反封鎖護航」任務。海巡出動「台中艦」、「八里艦」及2艘100噸級巡防艇，在台灣東部演訓海域與海軍軍艦會合，護送載運重要戰略物資的商貨輪，分別安全進入花蓮港及蘇澳港。

影／賴總統視察新北城鎮韌性演習 籲國人不能單純依賴外人

賴清德總統今天上午前往新北市土城視察「2026城鎮韌性（全民防衛動員）演習─民生配售演練」，了解民間賣場物資配售站的作業情況。陪同視察的除了新北市長侯友宜及內政、外交和國防部長，還有包括AIT美國在台協會處長谷立言在內的多國外交使節。賴總統表示，台灣安全及台海和平穩定受到國際社會的關心，我們不是單獨面對區域地緣政治的變化，但台灣絕對不能不做好準備、單純依賴外人，唯有自己做好準備，才能面對各種可能發生的狀況。

新北演練民生必需品配售 1129處配售站、民間賣場雙軌啟動

新北市今天進行2026城鎮韌性演習，並在大全聯模擬民生必需品配售作業。新北市經發局長盛筱蓉表示，緊急命令發布後，除原有地方配售站外，今年首度加入民間通路及線上預訂、無接觸取貨機制，新北全市共規畫1129處地方配售站，每站原則上服務不超過2000人，民眾可透過智慧物資管理平台預約，再到指定門市領取食米、食用油、食用鹽及嬰兒配方食品等物資。

漢光演練因應大量傷患 軍方啟用「電子傷票」燈光辨傷情

漢光演習進行到第9天，第三作戰區後勤部隊演練大量傷患的後送機制，軍方此次也啟用「電子傷票」結合「智慧醫療整合系統」，更完整追蹤傷患的治療經過；地區軍醫院也派出「前進外科小組」的外科醫療團隊和全套手術設備，及時為傷患提供更完整急救治療。

漢光42號演習...高公局模擬雪隧遭敵軍攻擊 國軍奮力阻斷場面逼真

演練戰術不卡交通，漢光42號演習今天針對北宜交通要道「國道5號雪山隧道」展開防禦操演，考量暑期的觀光車流量，高公局頭城工務段特別將場地移至工務段廣場，搭設大型拱門擬真還原隧道情境，聯手國軍實施阻絕防衛與毀損路面快速搶通，精準驗證戰事發生的應變效率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。